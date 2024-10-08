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Almanya müttefikliğe geri dönüyor

Türkiye’ye yönelik örtülü silah ihracatı ambargosu tartışılan Almanya’nın 336 milyon euro’luk silah paketi satışına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

• 08 Ekim 2024 - 08:01 • Son Güncelleme:
• 08 Ekim 2024 - 08:01 • Son Güncelleme:
1Almanya müttefikliğe geri dönüyor

Türkiye’nin satın almak istediği Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık Almanya’nın Türkiye’ye yönelik örtülü silah ihracatı ambargosunu yeniden gündeme getirirken, Alman Spiegel dergisinin internet sayfasında kritik bir iddia gündeme taşındı. Spiegel, Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den oluşan koalisyon hükümetinin, Türk donanması için güdümlü füze ve torpido ihraç edilmesine izin verdiğini öne sürdü. Güvenlik kaynakları iddiaya ilişkin “henüz söylenti” ifadesini kullanırken, sözkonusu haberde haberde, Federal Güvenlik Konseyi’nin NATO müttefiki Türkiye’ye 336 milyon euro değerindeki paketin satışının onaylanması kararı aldığı belirtildi.

2Almanya müttefikliğe geri dönüyor

100 güdümlü füze listedeİhracatına izin verilen parçalar arasında, Türk donanması için MBDA şirketinin ürettiği 100 güdümlü füze ile ThyssenKrupp şirketinin SeaHake tipi 28 torpidosunun bulunduğu aktarılan haberde, Ekonomi Bakanlığının Federal Meclis’e gönderdiği listede söz konusu silahların mali kapsamının somut olarak belirtilmediği, ancak füzelerin fiyatının yaklaşık 100 milyon euro, torpidoların fiyatının da 156 milyon euro olduğu aktarıldı. Haberde, Alman silah şirketlerinin yer aldığı çeşitli konsorsiyumlara, U209 tipi Türk denizaltılarının modernizasyonu için malzeme paketleri sağlamalarına da izin verildiği, bunların bütçesinin 79 milyon euro olduğu da aktarıldı. Alman hükümetinin ayrıca Türk korvet ve firkateynler için 1,9 milyon euro’luk motor parçaların teslimatını da onayladığı kaydedildi.

3Almanya müttefikliğe geri dönüyor



Almanya son dönemde Türkiye’ye silah ihracatını büyük ölçüde azaltmıştı. ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın Güç Grubu da başta olmak üzere birçok Türk savunma sanayii ürünü için Türkiye’ye karşı örtülü ambargo uyguluyordu. Konu, Federal Meclis’te de verilen bir soru önergesine konu edilmiş, Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan önergeye verilen yanıt, 2023’te Türkiye’ye silah ihracatı için verilen onayların asgari seviyede olduğunu ortaya koymuştu.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Alman hükümeti 2023’te 3 Aralık’a kadar olan dönemde toplam değeri 1 milyon 220 bin euro olan 17 başvuruya olumlu yanıt verdi. 2023’de Türkiye için verilen ihracat izinleri, NATO ile bağlantılı iş birliği projeleri ve sevkiyatla sınırlı kaldı. Bunun dışında tarama, tehlikeli madde temizliği ve iletişim donanımı ile av silahları ihracatıyla ilgili izinler verildi.

4Eurofighter’a yeşil ışık

Eurofighter’a yeşil ışık



Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine Eurofighter konsorsiyumu üyesi İngiltere, İtalya ve İspanya izin verirken, yalnızca Almanya karşı durduğu için henüz satış gerçekleşemedi. Almanya’nın değişen tutumunun, yakında Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarikine yeşil ışık yakılmasına neden olabileceği değerlendiriliyor. Almanya savunma sanayiinin yanısıra, enerji başta olmak üzere bazı alanlarda da Türkiye’ye üstü kapalı ambargo uyguluyor. Bunun son örneği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulumunda kullanılacak parçaların Alman şirket tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında üretilmesine karşın bir yıldır gümrükte bekletilmesi oldu.‘TÜRKİYE’YE F- 15 TEKLİFİ’

Türkiye ile ABD arasında F-16 Blok 70 savaş uçağı alımına ilişkin teknik müzakereler ile F-35 dosyası konusundaki görüşmeler sürüyor. Yunanistan’daki Güvenlik ve Savunma Analiz Enstitüsü Çalışma Direktörü Zacharias Michas kaleme aldığı bir makalede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra, ABD’nin Akdeniz ülkelerini kendine yakın tutmaya çalışacağını söyledi. Michas, bu bağlamda Türkiye’ye F-15’in en gelişmiş versiyonu F-15 EX’in teklif edilebileceğini ileri sürdü. Türk güvenlik kaynakları ise F-15 ile ilgili iddiaları ‘söylenti’ olarak nitelendirdi.