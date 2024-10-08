Almanya müttefikliğe geri dönüyor

100 güdümlü füze listedeİhracatına izin verilen parçalar arasında, Türk donanması için MBDA şirketinin ürettiği 100 güdümlü füze ile ThyssenKrupp şirketinin SeaHake tipi 28 torpidosunun bulunduğu aktarılan haberde, Ekonomi Bakanlığının Federal Meclis’e gönderdiği listede söz konusu silahların mali kapsamının somut olarak belirtilmediği, ancak füzelerin fiyatının yaklaşık 100 milyon euro, torpidoların fiyatının da 156 milyon euro olduğu aktarıldı. Haberde, Alman silah şirketlerinin yer aldığı çeşitli konsorsiyumlara, U209 tipi Türk denizaltılarının modernizasyonu için malzeme paketleri sağlamalarına da izin verildiği, bunların bütçesinin 79 milyon euro olduğu da aktarıldı. Alman hükümetinin ayrıca Türk korvet ve firkateynler için 1,9 milyon euro’luk motor parçaların teslimatını da onayladığı kaydedildi.