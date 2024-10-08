Almanya müttefikliğe geri dönüyor





Almanya son dönemde Türkiye’ye silah ihracatını büyük ölçüde azaltmıştı. ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın Güç Grubu da başta olmak üzere birçok Türk savunma sanayii ürünü için Türkiye’ye karşı örtülü ambargo uyguluyordu. Konu, Federal Meclis’te de verilen bir soru önergesine konu edilmiş, Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan önergeye verilen yanıt, 2023’te Türkiye’ye silah ihracatı için verilen onayların asgari seviyede olduğunu ortaya koymuştu.



Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Alman hükümeti 2023’te 3 Aralık’a kadar olan dönemde toplam değeri 1 milyon 220 bin euro olan 17 başvuruya olumlu yanıt verdi. 2023’de Türkiye için verilen ihracat izinleri, NATO ile bağlantılı iş birliği projeleri ve sevkiyatla sınırlı kaldı. Bunun dışında tarama, tehlikeli madde temizliği ve iletişim donanımı ile av silahları ihracatıyla ilgili izinler verildi.