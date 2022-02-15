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Fenerbahçe'Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın' tepkisi ve Fenerbahçe'de ayrılık...
HaberlerFenerbahçe Haberleri 'Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın' tepkisi ve Fenerbahçe'de ayrılık...
• 15 Şubat 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:

'Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın' tepkisi ve Fenerbahçe'de ayrılık...

Sezon başında büyük bir sürpriz yapılarak bonservisine 5 milyon euro ödenen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılacağı ortaya çıktı. Kayserispor'la oynana kupa maçında sınıfta kalan Kosova asıllı oyuncunun eşyalarını topladığı iddia edildi.

• 15 Şubat 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
1Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...
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Süper Lig'de son olarak Giresunspor deplasmanından 3 puan ile dönen Fenerbahçe'de gözler Konferans Ligi'nde oynanacak olan Slavia Prag maçına çevrildi..

2Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Kartal yönetiminde 5 maça çıkan sarı-lacivertliler 8 puan topladı. Fenerbahçe'de oyun olarak bakıldığında ise zaman zaman yükselişler göze çarpsa da taraftar memnun değil..

3Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

Özellikle 4'lü savunmaya döndükten sonra orta sahada daha çok pas oyunu ve geçiş oyunu üzerinde duran İsmail Kartal harcanan gol pozisyonlarından ise oldukça dertli..

4Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

Sezon başında kadroya dahil edilen Berisha, Serdar Dursun ve mevcut forvet Valencia ile arayışlarını sürdüren Kartal, bu bölgede büyük eksiklik yaşadı..

5Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

Bu sezon geride kalan 25 karşılaşmada 38 gol kaydeden sarı-lacivertlilerde bu eksiklik taraftarlar tarafından zaman zaman yoğun tepkiye de neden oldu..

6Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

Fenerbahçe'de bu doğrultuya göre gelecek sezon için hazırlıllara şimdiden başlayan başkan Ali Koç, yeni hoca ile birlikte golcü konusunu da çözmek istiyor..

7Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

Buna göre finansal açıdan sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Berisha ile teklif gelmesi halinde yolları ayırmayı planlıyor..

8Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

Fotomaç'ın derlediği habere göre yıllardır aradığı golcüyü bulamayan Fenerbahçe, Mergim Berisha'da da hayal kırıklığı yaşadı. Alman golcü, Yukatel Kayserispor maçında bulduğu şansı da kullanamazken, kaçırdığı pozisyonlar sonrası tribünlerden yoğun protesto almıştı..

9Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

Salzburg'dan sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan 23 yaşındaki santrfor çubuklu ile 3 kulvarda çıktığı 26 karşılaşmada sadece 6 kez fileleri sarsabildi..

10Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

Otoriteler, Berisha'nın Samatta'yı bile arattığını, bu haliyle Fenerbahçe'nin santrforu olamayacağını dile getirdiler. Berisha'nın piyasa değeri de Fenerbahçe'ye geldikten sonra geriledi..

11Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın tepkisi ve Fenerbahçede ayrılık...

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'Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın' tepkisi ve Fenerbahçe'de ayrılık...

'Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın' tepkisi ve Fenerbahçe'de ayrılık...