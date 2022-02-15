• 15 Şubat 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
'Allah kimseyi bu futbolcuyla sınamasın' tepkisi ve Fenerbahçe'de ayrılık...
Sezon başında büyük bir sürpriz yapılarak bonservisine 5 milyon euro ödenen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılacağı ortaya çıktı. Kayserispor'la oynana kupa maçında sınıfta kalan Kosova asıllı oyuncunun eşyalarını topladığı iddia edildi.
• 15 Şubat 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de son olarak Giresunspor deplasmanından 3 puan ile dönen Fenerbahçe'de gözler Konferans Ligi'nde oynanacak olan Slavia Prag maçına çevrildi..
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Sezon başında kadroya dahil edilen Berisha, Serdar Dursun ve mevcut forvet Valencia ile arayışlarını sürdüren Kartal, bu bölgede büyük eksiklik yaşadı..
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Fenerbahçe'de bu doğrultuya göre gelecek sezon için hazırlıllara şimdiden başlayan başkan Ali Koç, yeni hoca ile birlikte golcü konusunu da çözmek istiyor..
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