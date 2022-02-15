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MagazinAlişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamadı! Alişan'ın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...
HaberlerMagazin Haberleri Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamadı! Alişan'ın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...
• 15 Şubat 2022 - 12:33 • Son Güncelleme:

Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamadı! Alişan'ın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...

Alişan ve Buse Varol'un evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir boşanma haberleri ile gündemi meşgul eden Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sessiz kaldı.

• 15 Şubat 2022 - 12:33 • Son Güncelleme:
1Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlamadı Alişanın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...
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Ünlü şarkıcı Alişan ile 2 çocuğunun annesi Buse Varol'un boşanacakları iddia edilmişti. İkili her ne kadar önceki gün oğullarının doğum günü partisinde beraber poz verse de ikili arasındaki sorunların çözülmediği belirtilmişti.

Şarkıcı Alişan ve Buse Varol arasındaki kriz, günlerdir magazin gündeminde birinci sırayı meşgul ediyor.

2Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlamadı Alişanın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...

Çiftin boşanmasını istemeyen hayranları yeni gelişmeleri merakla takip ederken önceki gün Alişan ve Buse Varol'un oğulları Burak'ın doğum gününde çektirdiği kare çok konuşuldu. Buse Varol'un eşine biraz uzak durması, gözlerden kaçmadı.

3Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlamadı Alişanın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali de bomba bir iddia ortaya ortaya attı.

Bali'nin anlattığına göre Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istedi. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" dedi. Bu itirazın da evliliklerinde krize yol açtığı öne sürüldü.

4Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlamadı Alişanın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...

Buse Varol, Takvim'e verdiği röportajda şunları söylemişti: "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz. Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil...

5Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlamadı Alişanın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...

Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz."

614 ŞUBAT PAYLAŞIMI YOK

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI YOK

Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medyada takipçileri ile paylaşan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirdi.

paylaşım yapmaması dikkat çekti.

7Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlamadı Alişanın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...

Daha önce Alişan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silen ve birlikte fotoğraf paylaşmayan Buse Varol "Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” demişti...

8Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlamadı Alişanın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...

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