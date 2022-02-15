Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamadı! Alişan'ın isteğini reddedince evliliklerinde kriz çıktı...
Alişan ve Buse Varol'un evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir boşanma haberleri ile gündemi meşgul eden Alişan ve Buse Varol 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sessiz kaldı.
Ünlü şarkıcı Alişan ile 2 çocuğunun annesi Buse Varol'un boşanacakları iddia edilmişti. İkili her ne kadar önceki gün oğullarının doğum günü partisinde beraber poz verse de ikili arasındaki sorunların çözülmediği belirtilmişti.
Şarkıcı Alişan ve Buse Varol arasındaki kriz, günlerdir magazin gündeminde birinci sırayı meşgul ediyor.
Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali de bomba bir iddia ortaya ortaya attı.
Bali'nin anlattığına göre Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istedi. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" dedi. Bu itirazın da evliliklerinde krize yol açtığı öne sürüldü.
14 ŞUBAT PAYLAŞIMI YOK
Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medyada takipçileri ile paylaşan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirdi.
paylaşım yapmaması dikkat çekti.
Daha önce Alişan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silen ve birlikte fotoğraf paylaşmayan Buse Varol "Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” demişti...