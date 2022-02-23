Alişan oğlu Burak’ın görünmez kazası!

Alişan önceki gün oğlu Burak ve kızı Eliz’le Levent’te görüntülendi. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın çocuklarını okuldan alan Alişan, oğlunun ufak bir kaza geçirdiğini söyledi: “Maalesef ufak bir kaza geçirdi. Düştü ve sağ gözünün altı morardı. Buse’nin de işi vardı. O yüzden bakıcılarla buraya geldim.” Alişan, eşi Buse Varol’la boşanacaklarına dair Haberler hakkında “O konuları konuşmayalım. Her yerde karşılaştık ve hiç konuşmadım” açıklamasını yaptı.