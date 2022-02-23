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• 23 Şubat 2022 - 12:14 • Son Güncelleme:

Alişan oğlu Burak’ın görünmez kazası!

Alişan önceki gün oğlu Burak ve kızı Eliz’le görüntülendi. Eşi Buse Varol’un işi olduğundan çocuklara baktığını söyleyen şarkıcı, oğlu Burak’ın ufak bir kaza geçirdiğini belirtti.

• 23 Şubat 2022 - 12:14 • Son Güncelleme:
1Alişan oğlu Burak’ın görünmez kazası
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Alişan önceki gün oğlu Burak ve kızı Eliz’le Levent’te görüntülendi. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın çocuklarını okuldan alan Alişan, oğlunun ufak bir kaza geçirdiğini söyledi: “Maalesef ufak bir kaza geçirdi. Düştü ve sağ gözünün altı morardı. Buse’nin de işi vardı. O yüzden bakıcılarla buraya geldim.” Alişan, eşi Buse Varol’la boşanacaklarına dair Haberler hakkında “O konuları konuşmayalım. Her yerde karşılaştık ve hiç konuşmadım” açıklamasını yaptı.

2ŞARKILI MESAJ

ŞARKILI MESAJ

Alişan, fotoğrafları çekilirken oğlu Burak’tan şarkı isteğinde bulundu: “Hadi oğlum senden bir şarkı istiyorum. Sen seviyorsun ya Ece Mumay’ın ‘Peri’ ya da Tarkan’dan ‘Geççek’ şarkısını söyle.”

3Alişan oğlu Burak’ın görünmez kazası

Buse Varol’un önceki gün paylaştığı ayna selfie’sinde evlilik yüzüğünü yeniden takması dikkat çekti.

4Alişan oğlu Burak’ın görünmez kazası

Ekrana yeniden dönmeye hazırlanan oyuncu Buse Varol son olarak da imajıyla dikkat çekti.

5Alişan oğlu Burak’ın görünmez kazası

Altı saat boyunca kuaförde kalan Buse Varol saçlarına kaynak yaptırıp koyulaştırdı. Saçları uzayan oyuncu takipçilerini ikiye böldü.

6Alişan oğlu Burak’ın görünmez kazası

Buse Varol'un "Valla bitti" notuyla paylaştığı uzun saçlı hali pek beğenilmedi. Takipçilerin bir kısmı bu değişimi rol için yaptığını düşündü.

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