Ali Koç'tan yılın bombası! Bu transfer için gerekirse Pelkas'ı feda edecek

DEMBELE FENERBAHÇE'YE GELİRSE BURAK YILMAZ LYON'A GİDECEK

Lyon ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Dembele'nin transferi de kolay değil. Ancak yönetim, bu transfer döneminde bütçenin büyük bölümünü forvete ayırarak tüm şartları zorlayacak. Geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Dembele için Ali Koç'un Pelkas'ı takasta kullanacağı iddia edilmişti.