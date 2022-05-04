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FenerbahçeAli Koç'tan yılın bombası! Bu transfer için gerekirse Pelkas'ı feda edecek
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan yılın bombası! Bu transfer için gerekirse Pelkas'ı feda edecek
• 04 Mayıs 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan yılın bombası! Bu transfer için gerekirse Pelkas'ı feda edecek

Yeni sezonda forvet hattında kesinlikle sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken, Ali Koç'un 3 yıldız oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı. Bersiha'yı göndermeye hazırlanan sarı lacivertlilerin Serdar Dursun'u yedek kulübesine gönderecek bir isime imza attırması bekleniyor.

• 04 Mayıs 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
1Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek
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Süper Lig'de bu sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hayal kırıklığına uğramıştı. Şampiyonluk umuduyla girilen sezonda alınan sonuçlar memnun olmayan yönetim, Portekizli çalıştırıcının görevine son verdi.

2Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Pereira'nın gönderilmesinin ardından geçici olarak İsmail Kartal'ı göreve getirdi.

3Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

İsmail Kartal'ın başarılı performansıyla birlikte Süper Lig'de yükselişe geçen sarı-lacivertli ekip, gelecek sezonun teknik direktörü için karar verme aşamasında.

4Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

Jorge Jesus ve Joachim Löw isimlerinin öne çıktığı teknik direktörlük görüşmelerinde, taraftarlar da İsmail Kartal'dan yana.

5Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

Ancak Fenerbahçe yönetimi, yabancı teknik direktör konusunda ısrarı sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu süre zarfında transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

6Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

İsmail Kartal yönetimiyle birlikte birçok futbolcu performansını yükseltirken, Avrupa'nın önemli kulüpleri de Kanarya'nın kapısını çalmaya devam ediyor.

7Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

Ancak Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasında en çok önem verdiği konulardan birisi olan golcü transferi, öncelik olarak ilk sıraya yerleşti.

8Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

Gelecek sezona taraftarı heyecanlandıracak ve Süper Lig'e damga vurabilecek bir golcüyü transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı.

9Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

Fanatik'in haberine göre; hem oyuncu izleme komitesi hem de yönetimin birlikte çalıştığı menajerlik şirketlerinin önerileriyle bir forvet listesi hazırlandığı kaydedildi.

10Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

3 futbolcunun yer aldığı golcü listesi şöyle:

11Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

Listenin ilk sırasında, Torino ile sözleşmesi sona erecek olan Andrea Belotti ile geçen yaz da gündeme gelen Lyon'lu Moussa Dembele'nin olduğu öne sürüldü.

12BELOTTİNİN BONSERVİSİ ELİNDE FAKAT...

BELOTTİ'NİN BONSERVİSİ ELİNDE FAKAT...

Belotti'nin bonservisinin elinde olacak olması avantaj ancak İtalyan yıldızın adı İnter ve Milan ile de anılıyor. Bu nedenle transfer zor görünüyor ama girişimlerde bulunulacağı kaydedildi.

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DEMBELE FENERBAHÇE'YE GELİRSE BURAK YILMAZ LYON'A GİDECEK

Lyon ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Dembele'nin transferi de kolay değil. Ancak yönetim, bu transfer döneminde bütçenin büyük bölümünü forvete ayırarak tüm şartları zorlayacak. Geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Dembele için Ali Koç'un Pelkas'ı takasta kullanacağı iddia edilmişti.

14Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

Bir diğer iddia ise Roman Yaremchuk. Ukraynalı forveti Benfica'ya Jorge Jesus transfer ettirmişti. 26 yaşındaki oyuncu son dönemde 11'deki yerini kaybetti.

15Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

Eğer yeni sezonda Benfica'nın başına geçecek olan Roger Schmidt, Yaremchuk'u kadroda düşünmezse, bu oyuncunun transferi de gündeme gelebilir.

16Ali Koçtan yılın bombası Bu transfer için gerekirse Pelkası feda edecek

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