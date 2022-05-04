Ali Koç'tan yılın bombası! Bu transfer için gerekirse Pelkas'ı feda edecek
Yeni sezonda forvet hattında kesinlikle sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken, Ali Koç'un 3 yıldız oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı. Bersiha'yı göndermeye hazırlanan sarı lacivertlilerin Serdar Dursun'u yedek kulübesine gönderecek bir isime imza attırması bekleniyor.
Süper Lig'de bu sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hayal kırıklığına uğramıştı. Şampiyonluk umuduyla girilen sezonda alınan sonuçlar memnun olmayan yönetim, Portekizli çalıştırıcının görevine son verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Pereira'nın gönderilmesinin ardından geçici olarak İsmail Kartal'ı göreve getirdi.
DEMBELE FENERBAHÇE'YE GELİRSE BURAK YILMAZ LYON'A GİDECEK
Lyon ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Dembele'nin transferi de kolay değil. Ancak yönetim, bu transfer döneminde bütçenin büyük bölümünü forvete ayırarak tüm şartları zorlayacak. Geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Dembele için Ali Koç'un Pelkas'ı takasta kullanacağı iddia edilmişti.
Bir diğer iddia ise Roman Yaremchuk. Ukraynalı forveti Benfica'ya Jorge Jesus transfer ettirmişti. 26 yaşındaki oyuncu son dönemde 11'deki yerini kaybetti.