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FenerbahçeAli Koç'tan tarihi transfer bombası! 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan tarihi transfer bombası! 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca
• 05 Nisan 2022 - 08:50 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan tarihi transfer bombası! 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan, Serie A'da kendisinden beklenen patlamayı yapamayınca Mallorca'ya kiralık olarak gönderilen Vedat Muriç'in Fenerbahçe ile anlaştığı ortaya çıktı. Mesut Özil'le de yollarını ayırmak isteyen Ali Koç'un Anderson Talisca bombasını da patlatmaya yakın olduğu bildirildi.

• 05 Nisan 2022 - 08:50 • Son Güncelleme:
1Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca
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Vedat Muriqi yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor... Ara transfer döneminde Mallorca'nın yolunu tutan Kosovalı golcü, İspanya'daki kariyeri müthiş başlamış ilk 3 haftada 2 gol, 1 asist yaparak La Liga'da ayın futbolcusu adayları arasında gösterilmişti. Ancak takip eden 6 haftada bir anda tepetaklak olan 27 yaşındaki golcü, tüm maçlarda 90 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamadı.

2Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

İspanyol basınındaki haberlere göre, Ligde 7 haftadır mağlup olan ve küme düşme potasında yer alan Mallorca, Vedat Muriqi'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Yeni sezon öncesi Lazio'ya dönmeye hazırlanan Vedat Muriqi, İtalyan devinin de planları arasında yer almıyor.

3Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Deneyimli forvet Mart ayında yaptığı açıklamada Türkiye'ye geri döneceğini açıklamıştı. Muriqi şu ifadeleri kullanmıştı: "Lazio'da oynamadığım her dönemde Türkiye'de kiralık olarak oynamak istiyordum. Nasip olmadı bu.

4Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Hayat planımda futbol sonrası için kesinlikle Türkiye'de yaşamak var. 28 yaşındayım ama bir gün mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. 8 yılım orada geçti ve hayatımızı oraya göre inşa ediyoruz."

5Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin temasa geçtiği belirtildi. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde oyuncuyla anlaşma sağlarken, şimdi gözler Lazio'ya çevrildi. Fenerbahçe, Lazio ile de el sıkışırsa -yeni teknik direktörün de onay vermesi halinde- Vedat Muriqi gelecek sezon kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek.

6Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Vedat Muriqi 2019-20 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Süper Lig 'de sarı-lacivertlilerle çıktığı 32 maçta 15 gol, 6 asistlik performans sergileyerek taraftarların sevgilisi olmuştu.

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Fenerbahçe 27 yaşındaki Kosovalı golcüyü 1 sezon sonra Lazio'ya 19.9 milyon euro gibi astronomik bir rakama satmıştı.

8Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan Mesut Özil geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu... Kadro dışı kararı sonrası 33 yaşındaki yıldızla ilgili transfer haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte alınan sürpriz bir karar sonrası Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

9Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

33 yaşındaki on numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 9 golle takımın en skorer futbolcularından biri oldu. Mesut Özil, bu sezon Sarı-lacivertli formayla oynadığı 26 karşılaşmada attığı 9 golün yanı sıra 2 de asist kaydetti.

10Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Yıldız futbolcu, geçen sezonun devre arasında kriz yaşadığı Arsenal'dan ayrılarak çocukluk takımı Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Mesut Özil, Fenerbahçe'deki ilk basın toplantısında, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım.

11Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için muhteşem bir birliktelik olacak. Yeteneğimle takıma faydalı olacağıma inanıyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullanmıştı.

12Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Mesut Özil, şu ana kadar ise Fenerbahçe'de toplamda 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı. Daha önce adı MLS ekipleriyle anılan Mesut Özil'e bu kez Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

13TALİSCA ÇOK MUTSUZ VE HUZURSUZ OLUNCA...

TALİSCA ÇOK MUTSUZ VE HUZURSUZ OLUNCA...

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş 'ın eski yıldızları Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın forma giydiği Al Nassr kulübü Mesut Özil'i transfer etmek için cazip bir teklif hazırlığında.

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Söz konusu haberde Al Nassr yönetimi önceki yıl da Mesut Özil'i kadrosuna katmak istemişti fakat anlaşma gerçekleşmemişti. Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceğinin belirsiz olması üzerine Suudi Arabistan ekibi yeniden harekete geçti. Aboubakar ve Talisca transferlerinde olduğu gibi Mesut Özil için de kulübü destekleyen sponsorların devreye gireceği öğrenildi.

15MENAJERİ FENERBAHÇEYİ TAKİBE ALMIŞTI

MENAJERİ FENERBAHÇE'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Mesut Özil'i Al Nassr'a göndermeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcunun maaş külfetinden kurtularak rahat bir nefes alacağı öğrenilirken, Ali Koç'un Mesut'un gitmesi halinde Talisca'ya sarı lacivertli formayı giydirmek için tüm şartları seferber edeceği bildirildi.

16Ali Koçtan tarihi transfer bombası 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

 

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