Ali Koç'tan tarihi transfer bombası! 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca

Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan Mesut Özil geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu... Kadro dışı kararı sonrası 33 yaşındaki yıldızla ilgili transfer haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte alınan sürpriz bir karar sonrası Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.