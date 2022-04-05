Ali Koç'tan tarihi transfer bombası! 9 Vedat Muriç, 10 numara Anderson Talisca
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan, Serie A'da kendisinden beklenen patlamayı yapamayınca Mallorca'ya kiralık olarak gönderilen Vedat Muriç'in Fenerbahçe ile anlaştığı ortaya çıktı. Mesut Özil'le de yollarını ayırmak isteyen Ali Koç'un Anderson Talisca bombasını da patlatmaya yakın olduğu bildirildi.
Vedat Muriqi yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor... Ara transfer döneminde Mallorca'nın yolunu tutan Kosovalı golcü, İspanya'daki kariyeri müthiş başlamış ilk 3 haftada 2 gol, 1 asist yaparak La Liga'da ayın futbolcusu adayları arasında gösterilmişti. Ancak takip eden 6 haftada bir anda tepetaklak olan 27 yaşındaki golcü, tüm maçlarda 90 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamadı.
Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin temasa geçtiği belirtildi. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde oyuncuyla anlaşma sağlarken, şimdi gözler Lazio'ya çevrildi. Fenerbahçe, Lazio ile de el sıkışırsa -yeni teknik direktörün de onay vermesi halinde- Vedat Muriqi gelecek sezon kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek.
Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan Mesut Özil geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu... Kadro dışı kararı sonrası 33 yaşındaki yıldızla ilgili transfer haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte alınan sürpriz bir karar sonrası Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
TALİSCA ÇOK MUTSUZ VE HUZURSUZ OLUNCA...
Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş 'ın eski yıldızları Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın forma giydiği Al Nassr kulübü Mesut Özil'i transfer etmek için cazip bir teklif hazırlığında.
Söz konusu haberde Al Nassr yönetimi önceki yıl da Mesut Özil'i kadrosuna katmak istemişti fakat anlaşma gerçekleşmemişti. Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceğinin belirsiz olması üzerine Suudi Arabistan ekibi yeniden harekete geçti. Aboubakar ve Talisca transferlerinde olduğu gibi Mesut Özil için de kulübü destekleyen sponsorların devreye gireceği öğrenildi.
MENAJERİ FENERBAHÇE'Yİ TAKİBE ALMIŞTI
Mesut Özil'i Al Nassr'a göndermeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcunun maaş külfetinden kurtularak rahat bir nefes alacağı öğrenilirken, Ali Koç'un Mesut'un gitmesi halinde Talisca'ya sarı lacivertli formayı giydirmek için tüm şartları seferber edeceği bildirildi.