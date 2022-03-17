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FenerbahçeAli Koç'tan 2 bomba birden! Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç'tan 2 bomba birden! Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini!
• 17 Mart 2022 - 00:51 • Son Güncelleme:

Ali Koç'tan 2 bomba birden! Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini!

Gelecek sezon yeni bir teknik adamla Süper Lig'e ve Avrupa'ya start verecek olan Fenerbahçe'de Ali Koç, hem tecrübeli hocayla anlaştı hem de Nijerya asıllı golcüyle. İşte sarı lacivertli cephedeki o sıcak gelişme...

• 17 Mart 2022 - 00:51 • Son Güncelleme:
1Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berke Özer'in durumu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerin yeni kontrat için yaptığı teklifleri reddeden Berke Özer'in takımdan ayrılması kesinleşti.

2Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini

Fenerbahçe bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile anlaştığını, oyuncular için yarın imza töreni düzenleneceğini duyururken Berke Özer'in adının geçmemesi ayrılığın sağlaması olarak yorumlandı.

3Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini

2018-19 sezonu başında Altınordu'dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, bir sezon sonra Westerlo'ya kiralanmıştı. Sarı-Lacivertlilere geri döndükten sonra Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle kaleyi devralan Berke Özer, yediği hatalı goller sonrası taraftarlarca ağır eleştirilere maruz kalmış ve 21 yaşındaki file bekçisi sosyal medya hesaplarını kapamıştı.

4Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini

Bu sezon Süper Lig'de ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar başladı. Sarı lacivertliler teknik direktörlük görevi için Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürürken, prensip anlaşmasına varılan Alman hocanın transfer listesinde flaş bir ismin olduğu ortaya çıktı.

5Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini

A Spor'da yer alan habere göre; Löw'ün göreve gelmesi takdirde Fenerbahçe yönetiminden yüklü bir transfer bütçesi talep edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Alman hocanın özellikle ileri uçta bazı problemler gördüğü ve buna göre transfer listesini oluşturduğu gelen haberler arasında.

6Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini

Löw'ün golcü listesinde ilk sırada ise Hollandalı genç forvet bulunuyor. Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Joshua Zirkzee, ünlü hocanın transfer listesinde 1 numara.

7Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini

Nijerya asıllı 1.93'lük dev forvet, milli takım tercihini ise doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda'dan yana kullandı. 20 yaşındaki golcü Hollanda U21 seviyesinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro değeri olan Zirkzee'nin menajerlik şirketi ise Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi ile aynı.

8Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini

Genç futbolcu Belçika Ligi'nde Anderlecht formasıyla bu sezon fırtına gibi esiyor. Ligde 3. sırada yer alan takımıyla 29 maça çıkan Zirkzee'yi 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 da gol pası verdi.

9Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini

22 Mayıs 2001 Hollanda doğumlu olan Nijerya asıllı Joshua Zirkzee, futbola doğduğu ülke olan Hollanda'da başladı. Feyenoord altyapısında top koşturan genç golcü, 2017 yılında 150 bin Euro'ya Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

10Ali Koçtan 2 bomba birden Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini

Bayern'den Parma ve Anderlecht'e kiralanan Zirkzee'nin Alman ekibiyle gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Zirkzee şu anda Anderlecht'te kiralık olarak top koşturuyor.

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