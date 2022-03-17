Ali Koç'tan 2 bomba birden! Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini!
Gelecek sezon yeni bir teknik adamla Süper Lig'e ve Avrupa'ya start verecek olan Fenerbahçe'de Ali Koç, hem tecrübeli hocayla anlaştı hem de Nijerya asıllı golcüyle. İşte sarı lacivertli cephedeki o sıcak gelişme...
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berke Özer'in durumu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerin yeni kontrat için yaptığı teklifleri reddeden Berke Özer'in takımdan ayrılması kesinleşti.
Fenerbahçe bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile anlaştığını, oyuncular için yarın imza töreni düzenleneceğini duyururken Berke Özer'in adının geçmemesi ayrılığın sağlaması olarak yorumlandı.
2018-19 sezonu başında Altınordu'dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, bir sezon sonra Westerlo'ya kiralanmıştı. Sarı-Lacivertlilere geri döndükten sonra Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle kaleyi devralan Berke Özer, yediği hatalı goller sonrası taraftarlarca ağır eleştirilere maruz kalmış ve 21 yaşındaki file bekçisi sosyal medya hesaplarını kapamıştı.
Bu sezon Süper Lig'de ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar başladı. Sarı lacivertliler teknik direktörlük görevi için Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürürken, prensip anlaşmasına varılan Alman hocanın transfer listesinde flaş bir ismin olduğu ortaya çıktı.
A Spor'da yer alan habere göre; Löw'ün göreve gelmesi takdirde Fenerbahçe yönetiminden yüklü bir transfer bütçesi talep edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Alman hocanın özellikle ileri uçta bazı problemler gördüğü ve buna göre transfer listesini oluşturduğu gelen haberler arasında.
Löw'ün golcü listesinde ilk sırada ise Hollandalı genç forvet bulunuyor. Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Joshua Zirkzee, ünlü hocanın transfer listesinde 1 numara.
Nijerya asıllı 1.93'lük dev forvet, milli takım tercihini ise doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda'dan yana kullandı. 20 yaşındaki golcü Hollanda U21 seviyesinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro değeri olan Zirkzee'nin menajerlik şirketi ise Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi ile aynı.