Ali Koç'tan 2 bomba birden! Hem yeni teknik direktörünü buldu hem de yeni forvetini!

A Spor'da yer alan habere göre; Löw'ün göreve gelmesi takdirde Fenerbahçe yönetiminden yüklü bir transfer bütçesi talep edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Alman hocanın özellikle ileri uçta bazı problemler gördüğü ve buna göre transfer listesini oluşturduğu gelen haberler arasında.