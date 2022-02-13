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FenerbahçeAli Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı! Meğer...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı! Meğer...
• 13 Şubat 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:

Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı! Meğer...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil gerçekleri görenleri bir hayli şaşırttı. Ali Koç'un eleştirdiği, İsmail Kartal'ın ise forma şansı vermediği Özil'in aslında sanılanın aksine sarı lacivertli takıma büyük katkı verdiği ortaya çıktı.

• 13 Şubat 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
1Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı Meğer...
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi aladığı ve zaman zaman taraftarların tepkisine maruz kalan Mergim Berisha için eşi Vesa Berisha'dan bir paylaşım yaptı.

2Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı Meğer...

Daha önce de sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine cevap veren Vesa Berisha, bu kez, "Çok komiksiniz. Çoğu taraftarın profesyonel futbolcu ve antrenör olduğunu bilmiyordum, haydi gerçeğe dönelim. Benim eşim bir futbolcu ve sizi buna hayallerinizde bile ulaşamazsınız." ifadelerini kullandı.

3Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı Meğer...

Data karşılaştırma platformu Comparisonator'un 2021/22 sezonunda şu ana kadar elde ettiği verilere göre Mesut Özil, hem takımının hem de Süper Lig'in hücum anlamında en etkili futbolcularından biri konumunda yer alıyor.

4Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı Meğer...

Elde edilen veriler ışığında 33 yaşındaki yıldız futbolcu Süper Lig'in 10 numaraları arasında 3. bölgede başarılı pas, gol sayısı ve asist beklentisi istatistiklerinde zirveye ulaşan isim olmayı başardı.

5Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı Meğer...

Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta forma giyen Mesut Özil, 7 gol ve 2 asist ortalamaları ile etkili bir sezon geçiriyor.

6Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı Meğer...

Özellikle oynadığı maçlarda takımının hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan yıldız futbolcu, 3. bölgede başarılı pas paratmetresinde maç başına 21.38'lik ortalama ile Süper Lig'in en başarılı on numarası konumunda.

7Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı Meğer...

3. bölgedeki etkinliği ile dikkatleri çeken Mesut Özil, başarılı paslarının da etkisiyle Süper Lig'deki 10 numaralar arasında asist beklentisinde de zirvede yer alıyor. Bu sezon, yalnızca 2 asist yapmayı başaran yıldız futbolcu buna rağmen maç başına 0.47 asist beklentisiyle mücadele ediyor.

8Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı Meğer...

Kariyerinde attığı gollerden çok asistleri ile ön plana çıkmış olan tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertli ekipte ise bu sezon golleriyle de kendisini gösteriyor. Attığı gollerle takımına puanlar getiren yıldız futbolcu, maç başına 0.54 gol ortalaması ile on numaralar arasında ilk sırada bulunuyor.

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10Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı Meğer...

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