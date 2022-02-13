• 13 Şubat 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı! Meğer...
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil gerçekleri görenleri bir hayli şaşırttı. Ali Koç'un eleştirdiği, İsmail Kartal'ın ise forma şansı vermediği Özil'in aslında sanılanın aksine sarı lacivertli takıma büyük katkı verdiği ortaya çıktı.
• 13 Şubat 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi aladığı ve zaman zaman taraftarların tepkisine maruz kalan Mergim Berisha için eşi Vesa Berisha'dan bir paylaşım yaptı.
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Data karşılaştırma platformu Comparisonator'un 2021/22 sezonunda şu ana kadar elde ettiği verilere göre Mesut Özil, hem takımının hem de Süper Lig'in hücum anlamında en etkili futbolcularından biri konumunda yer alıyor.
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