Ali Koç yüzüne bakmıyor İsmail Kartal forma vermiyor ama... Mesut Özil gerçekleri ortaya çıktı! Meğer...

Daha önce de sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine cevap veren Vesa Berisha, bu kez, "Çok komiksiniz. Çoğu taraftarın profesyonel futbolcu ve antrenör olduğunu bilmiyordum, haydi gerçeğe dönelim. Benim eşim bir futbolcu ve sizi buna hayallerinizde bile ulaşamazsınız." ifadelerini kullandı.