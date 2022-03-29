Ali Koç ve İsmail Kartal'ı tebrik etti! Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan 'Türk kebapçısı'
Berke Özer'den sonra Altay Bayındır'ın arkasında bekleyecek bir kaleci arayan Fenerbahçe yönetimi eski kalecisine geri döndü. Transfer çalışmalarına devam eden Ali Koç'un Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakması hala tartışılırken, Serdar Ali Çelikler'in iki futbolcu hakkında söylediği sözleri ise bomba etkisi yarattı.
Gelecek sezon kaleci Berke Özer ile yola devam etmeyeceğini açıklayan Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı.
SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN OLAY YARATAN SÖZLER
Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalma konusunu 'Vole' programında masaya yatıran Serdar Ali Çelikler iki yıldız hakkında olay yaratan ifadeler kullandı. Ünlü yorumcu Ozan Tufan için 'Fenerbahçe onu transfer etmedi, Watford geri gönderdi alın dedi. İngiltere'de Ozan Tufan hakkında 'Bu nereden geldi Türk kebapçısı lakabı' aldı.
Ozan Tufan, Ersun Yanal döneminde kadro dışı kaldı, Aykut Kocaman'da gönderildi, Pereira istemedi, İsmail Kartal yine kadro dışı bıraktı, sana nerden bulacaklar Sergen Yalçın. 89.dakikada oyuna alındığı için İsmail Kartal'a tepki göstermiş, hoca da hemen raporlamış çok doğru bir karar vermiş.
Mesut Özil yıldız futbolcu sıfatını geçti, artık kendini yıldız zannediyor. Joachim Löw gelirse yeniden bir başlangıç yapabilir ama Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda acil olarak Mesut'u göndermeli. Ozan ve Mesut'un kadro dışı kalması diğer futbolculara da mesaj gibi oldu. Özellikle İrfan Can Kahveci'ye...