Ali Koç ve İsmail Kartal'ı tebrik etti! Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan 'Türk kebapçısı'

Mesut Özil yıldız futbolcu sıfatını geçti, artık kendini yıldız zannediyor. Joachim Löw gelirse yeniden bir başlangıç yapabilir ama Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda acil olarak Mesut'u göndermeli. Ozan ve Mesut'un kadro dışı kalması diğer futbolculara da mesaj gibi oldu. Özellikle İrfan Can Kahveci'ye...