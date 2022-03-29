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FenerbahçeAli Koç ve İsmail Kartal'ı tebrik etti! Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan 'Türk kebapçısı'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç ve İsmail Kartal'ı tebrik etti! Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan 'Türk kebapçısı'
• 29 Mart 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:

Ali Koç ve İsmail Kartal'ı tebrik etti! Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan 'Türk kebapçısı'

Berke Özer'den sonra Altay Bayındır'ın arkasında bekleyecek bir kaleci arayan Fenerbahçe yönetimi eski kalecisine geri döndü. Transfer çalışmalarına devam eden Ali Koç'un Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakması hala tartışılırken, Serdar Ali Çelikler'in iki futbolcu hakkında söylediği sözleri ise bomba etkisi yarattı.

• 29 Mart 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
1Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı
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Gelecek sezon kaleci Berke Özer ile yola devam etmeyeceğini açıklayan Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı.

2Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı

Gelecek sezon kaleci Berke Özer ile yola devam etmeyeceğini açıklayan Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı.

3Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı

Yeni Asır'ın haberine göre; Altay Bayındır'ın arkasına kaliteli bir yerli takviyesi yapmak isteyen Kanarya, Kasımpaşa'da forma giyen eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a yöneldi.

4Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı

Ertuğrul Taşkıran 2005 yılında Kartalspor altyapısından sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu. İlk olarak Fenerbahçe U21 ile maça çıkan Taşkıran 2011 yılında Samsunspor, 2012 yılında Kayserispor, 2014 yılında Sivasspor'a kiralandı.

5Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı

Tecrübeli kaleci 2017 yılında 400 bin Euro bonservis bedeliyle TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu.

6Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı

Boluspor'da sadece 6 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki kaleci 2018 yılında Konyaspor'a, 2020 yılında ise yeşil-beyazlı takımdan Kasımpaşa kulübüne bedelsiz olarak transfer oldu.

7SERDAR ALİ ÇELİKLERDEN OLAY YARATAN SÖZLER

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN OLAY YARATAN SÖZLER

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalma konusunu 'Vole' programında masaya yatıran Serdar Ali Çelikler iki yıldız hakkında olay yaratan ifadeler kullandı. Ünlü yorumcu Ozan Tufan için 'Fenerbahçe onu transfer etmedi, Watford geri gönderdi alın dedi. İngiltere'de Ozan Tufan hakkında 'Bu nereden geldi Türk kebapçısı lakabı' aldı.

8Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı

Ozan Tufan, Ersun Yanal döneminde kadro dışı kaldı, Aykut Kocaman'da gönderildi, Pereira istemedi, İsmail Kartal yine kadro dışı bıraktı, sana nerden bulacaklar Sergen Yalçın. 89.dakikada oyuna alındığı için İsmail Kartal'a tepki göstermiş, hoca da hemen raporlamış çok doğru bir karar vermiş.

9Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı

Mesut Özil yıldız futbolcu sıfatını geçti, artık kendini yıldız zannediyor. Joachim Löw gelirse yeniden bir başlangıç yapabilir ama Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda acil olarak Mesut'u göndermeli. Ozan ve Mesut'un kadro dışı kalması diğer futbolculara da mesaj gibi oldu. Özellikle İrfan Can Kahveci'ye...

10Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı

Mesut Özil'in soyunma odasında İsmail Kartal'a ne dediği, ne tepki verdiği, nasıl davrandığı hakkında kimse bir şey bilmiyor. Fakat Kartal, Ali Koç'a rapor verip 'Bunlar takımın huzurunu bozuyorlar' ifadelerini kullanıyor.

11Ali Koç ve İsmail Kartalı tebrik etti Mesut kendini yıldız zannediyor Ozan Türk kebapçısı

 

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