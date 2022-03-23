Ali Koç transfer ettiğinde 'bunun F.Bahçe'de ne işi var' deniyordu! Yılın sürprizini yaptı
Sezon başında Vitor Pereira'nın ısrarları sonucu Ali Koç'un transfer ettiği, sarı lacivertli formayı giydikten sonra hakkında 'bunun burada ne işi var' dendiği tecrübeli orta sahanın gösterdiği performans Fenerbahçe camiasını resmen büyüledi.
Konya galibiyetiyle kazanma alışkanlığını pekiştiren ve lig ikinciliği için büyük şans yakalayan Fenerbahçe'de futbol takımının iyiye gitmesi yönetim ve taraftarı gelecekten daha umutlu hale getirirken bazı belirsizlikler de yönetimin canını fazlasıyla sıkıyor.
20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira'nın görevine son veren yönetim o tarihten bu yana önümüzdeki sezonun hocasını açıklamış değil. Geçici olarak takımın başına İsmail Kartal getirilse de Kartal ile önümüzdeki sezon devam edilmeyeceğini Başkan Ali Koç açıklamıştı.
Takvim'in haberine göre, takımın başına getirilmesi beklenen Joachim Löw'den de kesin olarak yanıt gelmiş değil. Zira Alman teknik adamın başka takımlardan gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Fener yönetimine kesin kararını vereceği iddia ediliyor. Eğer Löw görevi kabul etmezse İsmail Kartal'ın onun yardımcısı yapılma fikri de rafa kalkmış olacak.
Fenerbahçe’de Miguel Crespo rüzgarı esiyor. Sezon başında transferin son günlerinde kadroya katılan ve sürpriz olarak kabul edilen Crespo, şu anda gelinen noktada takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.
Miguel Crespo ile ilgili en önemli konulardan biri de bonservisinin Fenerbahçe’de olması. Bu sezon Avrupa Ligi’nde ve Konferans Ligi’nde Finansal Fair Play kuralları gereği kadroya yazılamayan Portekizli futbolcunun gelecek sezonda bu sıkıntısı da kalmayacak. Crespo’nun yeni sezonda da önemli alternatiflerden biri olması bekleniyor.
Portekiz’de Estoril’de 2020-21 sezonunu 2. Lig’de geçirdiği için ilk geldiğinde beğenilmeyen Miguel Crespo aslında son derece formdaydı. Estoril ile Portekiz’de Premiera Liga’ya yükselen ve 2. Lig’in de en değerli oyuncusu seçilen Crespo, Estoril’de 1 senede 42 resmi maça çıkmış, 8 gol atmıştı. Sezon başında da Fenerbahçe’de Vitor Pereira, kendi ülkesinden Crespo’yu çok iyi tanıdığı için bu transferi bizzat yapmıştı. (Milliyet)