Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeAli Koç transfer ettiğinde 'bunun F.Bahçe'de ne işi var' deniyordu! Yılın sürprizini yaptı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç transfer ettiğinde 'bunun F.Bahçe'de ne işi var' deniyordu! Yılın sürprizini yaptı
• 23 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:

Ali Koç transfer ettiğinde 'bunun F.Bahçe'de ne işi var' deniyordu! Yılın sürprizini yaptı

Sezon başında Vitor Pereira'nın ısrarları sonucu Ali Koç'un transfer ettiği, sarı lacivertli formayı giydikten sonra hakkında 'bunun burada ne işi var' dendiği tecrübeli orta sahanın gösterdiği performans Fenerbahçe camiasını resmen büyüledi.

• 23 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı
ABONE OL

Konya galibiyetiyle kazanma alışkanlığını pekiştiren ve lig ikinciliği için büyük şans yakalayan Fenerbahçe'de futbol takımının iyiye gitmesi yönetim ve taraftarı gelecekten daha umutlu hale getirirken bazı belirsizlikler de yönetimin canını fazlasıyla sıkıyor.

2Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira'nın görevine son veren yönetim o tarihten bu yana önümüzdeki sezonun hocasını açıklamış değil. Geçici olarak takımın başına İsmail Kartal getirilse de Kartal ile önümüzdeki sezon devam edilmeyeceğini Başkan Ali Koç açıklamıştı.

3Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

Takvim'in haberine göre, takımın başına getirilmesi beklenen Joachim Löw'den de kesin olarak yanıt gelmiş değil. Zira Alman teknik adamın başka takımlardan gelecek teklifleri değerlendirdikten sonra Fener yönetimine kesin kararını vereceği iddia ediliyor. Eğer Löw görevi kabul etmezse İsmail Kartal'ın onun yardımcısı yapılma fikri de rafa kalkmış olacak.

4

Bunun yanında Fenerbahçeli kurmayların mart ayının sonunda ya da nisan başında UEFA ile Finansal Fair Play meselesini görüşmek için bir araya geleceği iddia ediliyor. Oradan da bazı yeni kısıtlamaların gelebilecek olma ihtimali yönetimi kara kara düşündürüyor.

5Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

Fenerbahçe’de Miguel Crespo rüzgarı esiyor. Sezon başında transferin son günlerinde kadroya katılan ve sürpriz olarak kabul edilen Crespo, şu anda gelinen noktada takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.

6Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

27 yaşındaki orta sahanın bir sezon önce Estoril’le Portekiz 2. Ligi’nde olması nedeniyle çok ciddi eleştiriler yapılmıştı. Hatta Crespo’nun Avrupa listesine yazılamaması da burada öne çıkarıldı.

7Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

Ancak özellikle 21 Kasım’da deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde attığı galibiyet golü ve ardından gösterdiği sevinçle taraftarların gözünde farklı bir konuma çıkan Portekizli futbolcu, haftalar geçtikçe oyun içi performansını artırdı, ortaya koyduğu mücadeleyle alkışları toplamaya başladı.

8Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

Bilhassa teknik direktörlüğe İsmail Kartal’ın gelmesiyle Miguel Crespo formayı tamamen aldı. Son 6 haftada gelen 5 galibiyet ve 1 beraberlik seride de Crespo takımın sivrilen isimlerinden olurken birçok yıldızı da gölgede bıraktı. Crespo’nun son dönemdeki istatistikleri de ciddi anlamda gelişti.

9Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

1 gol 1 asistle oynayan Crespo’nun sezon ortalamalarında şu istatistikleri gözlerden kaçmıyor: Maç başına koşu ortalaması 12.4 kilometre, maç başına pas isabeti yüzde 84, ikili mücadele kazanma yüzdesi yüzde 57 ve maç başına top kapma 1.4 ortalama.

10Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

Miguel Crespo ile ilgili en önemli konulardan biri de bonservisinin Fenerbahçe’de olması. Bu sezon Avrupa Ligi’nde ve Konferans Ligi’nde Finansal Fair Play kuralları gereği kadroya yazılamayan Portekizli futbolcunun gelecek sezonda bu sıkıntısı da kalmayacak. Crespo’nun yeni sezonda da önemli alternatiflerden biri olması bekleniyor.

11Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

Portekiz’de Estoril’de 2020-21 sezonunu 2. Lig’de geçirdiği için ilk geldiğinde beğenilmeyen Miguel Crespo aslında son derece formdaydı. Estoril ile Portekiz’de Premiera Liga’ya yükselen ve 2. Lig’in de en değerli oyuncusu seçilen Crespo, Estoril’de 1 senede 42 resmi maça çıkmış, 8 gol atmıştı. Sezon başında da Fenerbahçe’de Vitor Pereira, kendi ülkesinden Crespo’yu çok iyi tanıdığı için bu transferi bizzat yapmıştı. (Milliyet)

12Ali Koç transfer ettiğinde bunun F.Bahçede ne işi var deniyordu Yılın sürprizini yaptı

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Ali Koç transfer ettiğinde 'bunun F.Bahçe'de ne işi var' deniyordu! Yılın sürprizini yaptı

Ali Koç transfer ettiğinde 'bunun F.Bahçe'de ne işi var' deniyordu! Yılın sürprizini yaptı

Galatasaray'a transferde yılın müjdesi! Yuhalanan oyuncu 8 milyon euro'ya gidiyor

Galatasaray'a transferde yılın müjdesi! Yuhalanan oyuncu 8 milyon euro'ya gidiyor

Stefan Kuntz'ın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi!

Stefan Kuntz'ın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi!

Beşiktaş'ta Valerien İsmael gelişmesi! 'Hemen gelip başlasın' dediler ama...

Beşiktaş'ta Valerien İsmael gelişmesi! 'Hemen gelip başlasın' dediler ama...