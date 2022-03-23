Ali Koç transfer ettiğinde 'bunun F.Bahçe'de ne işi var' deniyordu! Yılın sürprizini yaptı

Miguel Crespo ile ilgili en önemli konulardan biri de bonservisinin Fenerbahçe’de olması. Bu sezon Avrupa Ligi’nde ve Konferans Ligi’nde Finansal Fair Play kuralları gereği kadroya yazılamayan Portekizli futbolcunun gelecek sezonda bu sıkıntısı da kalmayacak. Crespo’nun yeni sezonda da önemli alternatiflerden biri olması bekleniyor.