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FenerbahçeAli Koç tek bir karar aldı 20 milyon euro'luk zarara uğradı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euro'luk zarara uğradı!
• 29 Mart 2022 - 09:29 • Son Güncelleme:

Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euro'luk zarara uğradı!

Ozan Tufan ve Mesut Özil'i kadro dışı bırakarak camiada şok etkisi yaratan Ali Koç'un 'af' konusunda nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken, başkanın bu hamlesinin 20 milyon euro'luk zarara mal olması ise kulübü maddi açıdan büyük sıkıntıya soktu.

• 29 Mart 2022 - 09:29 • Son Güncelleme:
1Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı
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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Ozan Tufan ve Mesut Özil kadro dışı bırakıldı. Resmen açıklanan karar sonrası sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

2Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçının 5'ini galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de milli ara sırasında şok eden bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde tüm dünyada ses getiren bir hamleyle Mesut Özil'i transfer eden sarı lacivertlilerde kriz patlak verdi.

3Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı

Son dönemdeki düşük performansı ve son Konyaspor maçında İsmail Kartal ile yaşadığı kriz nedeniyle kadro dışı kalan Mesut Özil'i Fenerbahçe resmen duyurmuştu. Mesut Özil ile birlikte yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olan ve Ocak'ta geri dönen Ozan Tufan da kötü performans nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

4Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı

Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’de en maliyetli isimler arasında yer alması da dikkat çekiyor. İki yıldız ismin sözleşmeleri 2024 yılında sona erecek.

5Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı

Sezonun ilk yarısını Watford’ta geçiren Ozan, takımı küme düşme hattından çıkmazsa zorunlu satın alma opsiyonu da devre dışı kalacak. Bu çerçevede yönetim maliyeti yüksek ve düşük performans gösteren iki futbolcu için çözüm bulmak zorunda.

6Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı

Milliyet'te yer alan habere göre; Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sebebiyle kadro dışı. Özil takımda kalmak istiyor. Bu noktada gerekli adımları atmaya da hazır.

7Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı

Ozan Tufan yedek kaldığından dolayı takımın havasını bozduğu için kadro dışı kaldı. Sürekli oynamak isteyen deneyimli futbolcunun Watford zorunlu satın alma opsiyonunu kullanamazsa oynayabileceği bir takıma gitme düşüncesi var. Ancak sarı-lacivertliler Ozan’ın ayrılığından iyi bir bonservis bedeli elde etmek amacında. Bu da şu an için pek mümkün gözükmüyor.

8Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı

Yönetim yeni sezonda ekonomik açıdan maaş giderlerinde ciddi bir daralmaya gitmek zorunda. Bu nedenle Ozan ve Mesut başta olmak üzere birçok oyuncu için maliyet- performans hesabına göre hareket edilmesi gündeme gelecek.

9Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı

Sarı-lacivertlilerin Ozan Tufan ile ilgili planları sportif ve ekonomik açıdan tutmadı. Ozan’ın çıkış maddesi 20 milyon euroydu. Futbolcunun kendini gösterip önemli bir bonservis geliri kazandırması hedefleniyordu.

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2015’te Bursaspor’dan yıldız bir genç futbolcu olarak büyük umutlarla alınan Ozan Tufan, gelinen noktada 7 yılda hiç kupa kaldıramadı. Hatta bu süre zarfında 3 kez kadro dışı kalan ve 2019’da 6 aylığına Alanyaspor’a kiralık bile gönderilen 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği sezon sonunda netlik kazanacak.

11Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euroluk zarara uğradı

 

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