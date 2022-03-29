Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euro'luk zarara uğradı!
Ozan Tufan ve Mesut Özil'i kadro dışı bırakarak camiada şok etkisi yaratan Ali Koç'un 'af' konusunda nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken, başkanın bu hamlesinin 20 milyon euro'luk zarara mal olması ise kulübü maddi açıdan büyük sıkıntıya soktu.
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Ozan Tufan ve Mesut Özil kadro dışı bırakıldı. Resmen açıklanan karar sonrası sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.
Son dönemdeki düşük performansı ve son Konyaspor maçında İsmail Kartal ile yaşadığı kriz nedeniyle kadro dışı kalan Mesut Özil'i Fenerbahçe resmen duyurmuştu. Mesut Özil ile birlikte yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olan ve Ocak'ta geri dönen Ozan Tufan da kötü performans nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Ozan Tufan yedek kaldığından dolayı takımın havasını bozduğu için kadro dışı kaldı. Sürekli oynamak isteyen deneyimli futbolcunun Watford zorunlu satın alma opsiyonunu kullanamazsa oynayabileceği bir takıma gitme düşüncesi var. Ancak sarı-lacivertliler Ozan’ın ayrılığından iyi bir bonservis bedeli elde etmek amacında. Bu da şu an için pek mümkün gözükmüyor.
2015’te Bursaspor’dan yıldız bir genç futbolcu olarak büyük umutlarla alınan Ozan Tufan, gelinen noktada 7 yılda hiç kupa kaldıramadı. Hatta bu süre zarfında 3 kez kadro dışı kalan ve 2019’da 6 aylığına Alanyaspor’a kiralık bile gönderilen 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği sezon sonunda netlik kazanacak.