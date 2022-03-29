Ali Koç tek bir karar aldı 20 milyon euro'luk zarara uğradı!

Ozan Tufan yedek kaldığından dolayı takımın havasını bozduğu için kadro dışı kaldı. Sürekli oynamak isteyen deneyimli futbolcunun Watford zorunlu satın alma opsiyonunu kullanamazsa oynayabileceği bir takıma gitme düşüncesi var. Ancak sarı-lacivertliler Ozan’ın ayrılığından iyi bir bonservis bedeli elde etmek amacında. Bu da şu an için pek mümkün gözükmüyor.