Ali Koç son hamlesini yaptı! Şansal Büyüka F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Türkiye’de kulüpler için, “Deniz bitti, kara göründü.” Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hatta her şey çok daha güzel olmayacak. Kulüpler başta, başkanlar ve yönetimler başta, herkes acı gerçeklerle yüzleşmeye hazır olsun... Neden, sıralayayım...Türkiye’de kulüpler için, “Deniz bitti, kara göründü.” Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hatta her şey çok daha güzel olmayacak. Kulüpler başta, başkanlar ve yönetimler başta, herkes acı gerçeklerle yüzleşmeye hazır olsun... Neden, sıralayayım...