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FenerbahçeAli Koç savaşın ortasından transfer yapıyor! 9 milyon euro'luk orta sahayı bedavaya...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor! 9 milyon euro'luk orta sahayı bedavaya...
• 02 Mart 2022 - 09:42 • Son Güncelleme:

Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor! 9 milyon euro'luk orta sahayı bedavaya...

Rusya - Ukrayna savaşının başlamasının ardından Krasnodar'dan ayrılmayı kafasına koyan İsveçli orta sahanın Fenerbahçe ile görüştüğü ortaya çıktı. Piyasa değeri 9 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun bedavaya imza atacağı anlaşıldı.

• 02 Mart 2022 - 09:42 • Son Güncelleme:
1Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...
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Rusya'nın açtığı savaş sonrası Ukrayna'dan Polonya'ya geçmek isteyenlerin merkezi haline gelen Lviv Tren İstasyonu'nda hareketlilik devam ediyor. Savaş mağdurlarının akın ettiği istasyonda, çok sayıda gönüllü, durmaksızın sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.

2Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Lviv ve çevre şehirlerden çok sayıda insanın işlerini bırakarak buraya geldiğini vurgulayan gönüllü Andrii Andriiuk, "Tüm bu insanlar sadece birbirlerine yardım edebilmek için buraya geliyor. Ayrıca farklı ülkelerden çok sayıda insan da buraya gelerek bize destek veriyor." ifadelerini kullandı. 22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirde, çok sayıda kişi, geceyi istasyonun dışında yakılan ateşlerin çevresinde toplanarak geçiriyor.

3Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.

4Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...
5Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya'ya tepkiler devam ediyor. EuroLeague, FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı ve Rus takımlarına yaptırım kararları alarak turnuvalardan men etme kararı aldı.

6Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'daki kulüplerin ve futbolcuların geleceği de tartışma haline gelirken Rusya'da forma giyen futbolculardan da flaş kararlar gelmeye devam ediyor.

7Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Önümüzdeki sezon için kadro planlaması için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe'den bir önemli hamle daha geldi.

8Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Takvim'in bir haberine göre; Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen İsveçli sol açık Victor Claesson haziran ayında sona erecek sözleşmesinden sonra Rusya'dan ayrılma kararı aldı.

9Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle böyle bir karara vardığı ortaya çıkan Victor Claesson için Fenerbahçe hemen devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi.

10Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Sol açık mevkine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim için bulunmaz bir fırsat haline gelen Victor Claesson'a yeni sezon için ilk ciddi teklifin Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.

11Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro alan Victor Claesson 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırdı. 2017 yılında Rusya'ya gelen Victor Claesson'un Krasnodar ile Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu daha önce İsveç ekipleri Varnamo ve Elfsborg'da forma giydi.

12Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Altyapıdan Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'a A Takım'da şans veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir transfere de imza attı.

13Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Özellikle 17 yaşına yeni giren Arda'nın performansıyla güzel tepkiler alan Kanarya, son olarak Benfica'da forma giyen orta saha İsak Vural'ı kadrosuna kattı.

14Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

Konyalı babası, Norveçli annesi olan 2006 doğumlu İsak'ın, genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Futbola İsveç'in Hammarby takımında başlayan yıldız adayı, top hakimiyeti ve fiziğiyle 10 yaşındayken Barcelona'ya transfer oldu. Ancak ailesi İspanya'ya getirilmediği için buradan ayrıldı ve Benfica'ya gitti. Portekiz kulübü ve oyuncunun ailesiyle uzun süredir görüşen Fenerbahçe de bombayı patlatıp, İsak'ı renklerine bağladı. Genç ismin de hayalinin sarı-lacivertlilerde oynamak olduğu öğrenildi.

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16Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor 9 milyon euroluk orta sahayı bedavaya...

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