Ali Koç savaşın ortasından transfer yapıyor! 9 milyon euro'luk orta sahayı bedavaya...
Rusya - Ukrayna savaşının başlamasının ardından Krasnodar'dan ayrılmayı kafasına koyan İsveçli orta sahanın Fenerbahçe ile görüştüğü ortaya çıktı. Piyasa değeri 9 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun bedavaya imza atacağı anlaşıldı.
Rusya'nın açtığı savaş sonrası Ukrayna'dan Polonya'ya geçmek isteyenlerin merkezi haline gelen Lviv Tren İstasyonu'nda hareketlilik devam ediyor. Savaş mağdurlarının akın ettiği istasyonda, çok sayıda gönüllü, durmaksızın sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.
Lviv ve çevre şehirlerden çok sayıda insanın işlerini bırakarak buraya geldiğini vurgulayan gönüllü Andrii Andriiuk, "Tüm bu insanlar sadece birbirlerine yardım edebilmek için buraya geliyor. Ayrıca farklı ülkelerden çok sayıda insan da buraya gelerek bize destek veriyor." ifadelerini kullandı. 22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirde, çok sayıda kişi, geceyi istasyonun dışında yakılan ateşlerin çevresinde toplanarak geçiriyor.
Önümüzdeki sezon için kadro planlaması için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe'den bir önemli hamle daha geldi.
Takvim'in bir haberine göre; Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen İsveçli sol açık Victor Claesson haziran ayında sona erecek sözleşmesinden sonra Rusya'dan ayrılma kararı aldı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro alan Victor Claesson 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırdı. 2017 yılında Rusya'ya gelen Victor Claesson'un Krasnodar ile Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu daha önce İsveç ekipleri Varnamo ve Elfsborg'da forma giydi.
Konyalı babası, Norveçli annesi olan 2006 doğumlu İsak'ın, genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Futbola İsveç'in Hammarby takımında başlayan yıldız adayı, top hakimiyeti ve fiziğiyle 10 yaşındayken Barcelona'ya transfer oldu. Ancak ailesi İspanya'ya getirilmediği için buradan ayrıldı ve Benfica'ya gitti. Portekiz kulübü ve oyuncunun ailesiyle uzun süredir görüşen Fenerbahçe de bombayı patlatıp, İsak'ı renklerine bağladı. Genç ismin de hayalinin sarı-lacivertlilerde oynamak olduğu öğrenildi.