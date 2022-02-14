Ali Koç onlar için kılını kıpırdatmadı Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıya dayandı!
Fenerbahçe ile sezon sonunda kontratları bitecek olan 2 yıldızın durumu hala netleşmedi. Başkan Ali Koç'un bu iki futbolcuyla ilgili herhangi bir görüşme yapmaması kafalarda soru işareti bırakırken yetenekli oyuncuların gereken adımların atılmaması halinde Avrupa'ya gidecekleri belirtildi.
Ali Koç yönetiminde gelecek sezon kadro planlaması konusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile pazarlıklara başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni kontrat imzalamak istediği genç oyuncunun önceliğinin Avrupa'ya transfer olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Süper Lig’de 25. haftayı galip kapatan ve moral depolayan Fenerbahçe’de iki isim öne çıktı. İlk golde Valencia’ya asist yapan Mert Hakan ve ikinci golü atan Pelkas, performanslarıyla alkış aldı. Teknik heyetten de tam not alan iki yıldız, eski görüntülerini anımsattı. Mert Hakan orta sahadaki eksiklerde liderliği alırken Pelkas da geçen sezonki görüntüsünü akıllara getirdi.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon takımın bir numaralı jokeri oldu. Vitor Pereira’nın göreve gelmesiyle parlayan genç yıldız, Fenerbahçe’deki en iyi dönemini yaşıyor. İsmail Kartal’ın da en önemli kozlarından olan 22 yaşındaki futbolcuyla devam edilmesi isteniyor. A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana yapması da önemli bir artı oldu. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve orta saha merkezde görev alabilen Ferdi, bu sezon 28 resmi maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.
Bu sezon özelinde takımla özdeşleşen iki ismin geleceği bilhassa camia içerisinde merak ediliyor. Her iki oyuncuyla da görüşmeler gerçekleştirildi. Daha önce 2.5 yıl kiralık olarak Belçika’nın Westerlo takımında forma giyen Berke, şu anda Avrupa’da oynamaya sıcak bakıyor. Ancak genç kaleciyle henüz olumsuz bir durum yaşanmadı. Son ana kadar görüşmeler sürecek.
Teknik direktör İsmail Kartal’ın çok güvendiği 23 yaşındaki eldiven, takımının kritik deplasmanda 3 puan almasında büyük pay sahibi oldu. Özellikle Giresunspor mücadelesinin ilk yarısında rakibin 4 önemli hücumunda kurtarışlarıyla fark yaratan Altay Bayındır, takımının geri dönüşüne de zemin hazırladı.
30 Ekim 2021’deki Konyaspor maçında omzunda kırık olan ve ameliyat edilen başarılı file bekçisi, buna karşın hem fiziksel hem de mental olarak hiç geriye gitmedi. Her fırsatta sahada ve salonda çalışmaya çaba gösteren Altay Bayındır, sürekli takım arkadaşlarıyla beraberdi. Bu durum Altay’ın hep hazır olmasını sağladı. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal, genç kalecinin özelliklerini hep takdir etti. İsmail Kartal da ilk fırsatta Altay Bayındır’a eldivenleri verdi.
Altay Bayındır, Giresunspor maçında 90 dakika boyunca 5 kurtarış yaptı. Genç eldiven ilk yarıda 4, ikinci yarıda da 1 kurtarışla öne çıktı. Giresunspor deplasmanında Fenerbahçe’de kaptan olarak Altay Bayındır sahaya çıktı. Takım içerisinde kaptanlar arasında yer alan genç eldiven, henüz 23 yaşında olmasına karşın lider özellikleriyle dikkat çekiyor. 2019’dan beri Fenerbahçe’de olan Altay, artık takımın önemli isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
Sarı-lacivertli takımda gözler UEFA Konferans Ligi’ne çevrildi. Konferans Ligi’nde play-off etabında Çekya’nın Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 17 Şubat Perşembe günü Kadıköy’de oynayacak. Sarı-lacivertli takım da ara vermeden Slavia Prag maçı hazırlıklarına başladı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma ve koşu hareketleri yapıldı. Giresunspor maçında forma giyen isimler günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. (Milliyet)