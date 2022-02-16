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FenerbahçeAli Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de!
• 16 Şubat 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:

Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de!

Piyasa değeri 1.4 milyon euro'dan 8 milyon euro'lara kadar çıkan ve sezon sonunda Fenerbahçe ile kontratı sona erecek olan yıldız futbolcu 5 yıl daha 'çubukluyu' giyecek. İşte sarı lacivertli kulüpteki flaş transfer gelişmesi...

• 16 Şubat 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:
1Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Başkan Ali Koç devreye girdi ve genç yıldızla 5 yıllık anlaşma sağlandı. İmzaların kısa süre içnide atılması bekleniyor. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

2Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı. Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı ağarlayacak olan Fenerbahçe yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor.

3Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar devam edecek olan Fenerbahçe'de ligin bitimiyle yeni teknik direktör arayışları hız kazanacak. Sarı Lacivertlilerin gündeminde Joachim Löw, Roger Schmidt ve Jorge Jesus'un olduğu iddia ediliyor.

4Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Başkan Ali Koç ve kurmayları gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlarken imzaların peş peşe gelebileceği iddia ediliyor. Sarı Lacivertliler genç yıldızla 5 yıllık sözlü anlaşma sağladı.

5Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalama konusunda artık sona yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu, altyapısından yetiştiği Hollanda ekibi Nijmegen’deki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2018’de başkan olan ve takımın başına Phillip Cocu’yu getiren Ali Koç, Hollandalı hocanın ısrarlarıyla genç yıldızı transfer etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, ilk 3 sezonunda beklediği şansı bulamadı.

6Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Ferdi, bu sezon ise yaptığı patlamayla dikkatleri üzerine çekti. Ferdi’nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Avrupa’dan birçok takımın kendisini takibe almasına neden oldu. Genç futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak için sözlü anlaşmaya vardı. Ancak iş bir türlü resmiyete dökülemedi.

7Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Bunun nedeni, Pereira’nın ayrılmasının ardından başlayan teknik adam arayışları ve ara transfer dönemindeki çalışmalar...

8Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Başarılı futbolcu, 1 Ocak’tan itibaren yeni sezon için istediği takımla anlaşma hakkı kazandı. Ferdi Kadıoğlu’na peş peşe teklifler de geldi. Ancak 22 yaşındaki yıldız, bunları tek tek geri çevirdi.

9Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

"Fenerbahçe'de mutluyum. Kariyerime burada devam edeceğim” diyen Ferdi, diğer kulüplere kapılarını kapattı. Ferdi, sabırsızlıkla imza için kulüpten kendisine gelecek daveti bekliyor. Sarı-Lacivertliler’in de kısa süre içerisinde bu işi bitirmeye hazırlandığı öğrenildi.

10Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk 3 sezonu istediği gibi geçmedi. Genç oyuncu, ilk sezonunda sadece Türkiye Kupası’nda bir maçta 13 dakika süre alabildi. 2019-20’de ise kendini göstermeye başladı. Başarılı futbolcu, 31 karşılaşmada 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

11Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Genç yıldız geçen sezon 30 mücadelede 1 gol atıp 4 de asist yaptı. Zaman zaman şans bulamadığı için mutsuzluk yaşayan, ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira ile birlikte çıkışa geçti. Yıldız oyuncu, şu ana kadar 28 resmi maçta oynadı, 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Tam anlamıyla jokere dönüşen Ferdi, sol ve sağ kanat beki, sol bek, sağ bek ve hücumun kanatları olmak üzere farklı mevkilerde görev aldı.

12Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

Sarı-Lacivertliler, Ferdi için 2018 yılında 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Kısa sürede bu rakamı katlayan genç oyuncunun piyasa değeri, Transfermarkt’a göre şu anda 8 milyon Euro. Ancak sözleşmesini uzattıktan sonra bu değerin daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

13Ali Koç işi bitirdi Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçede

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