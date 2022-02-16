Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de!
Piyasa değeri 1.4 milyon euro'dan 8 milyon euro'lara kadar çıkan ve sezon sonunda Fenerbahçe ile kontratı sona erecek olan yıldız futbolcu 5 yıl daha 'çubukluyu' giyecek. İşte sarı lacivertli kulüpteki flaş transfer gelişmesi...
Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Başkan Ali Koç devreye girdi ve genç yıldızla 5 yıllık anlaşma sağlandı. İmzaların kısa süre içnide atılması bekleniyor. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalama konusunda artık sona yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu, altyapısından yetiştiği Hollanda ekibi Nijmegen’deki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2018’de başkan olan ve takımın başına Phillip Cocu’yu getiren Ali Koç, Hollandalı hocanın ısrarlarıyla genç yıldızı transfer etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, ilk 3 sezonunda beklediği şansı bulamadı.
Ferdi, bu sezon ise yaptığı patlamayla dikkatleri üzerine çekti. Ferdi’nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Avrupa’dan birçok takımın kendisini takibe almasına neden oldu. Genç futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak için sözlü anlaşmaya vardı. Ancak iş bir türlü resmiyete dökülemedi.
Genç yıldız geçen sezon 30 mücadelede 1 gol atıp 4 de asist yaptı. Zaman zaman şans bulamadığı için mutsuzluk yaşayan, ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira ile birlikte çıkışa geçti. Yıldız oyuncu, şu ana kadar 28 resmi maçta oynadı, 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Tam anlamıyla jokere dönüşen Ferdi, sol ve sağ kanat beki, sol bek, sağ bek ve hücumun kanatları olmak üzere farklı mevkilerde görev aldı.