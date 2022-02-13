Ali Koç 'en az 20 milyon euro' diyordu! Fenerbahçe'n yıldızı için olay yaratan sözler 'Eskisi gibi değil'
2 milyon euro'ya transfer edilmesine rağmen oynadığı futbolla piyasa değerini tam 10 katına çıkaran yıldız futbolcunun son haftalardaki performans düşüklüğü hem yönetimde hem de teknik heyette panik havası yarattı.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında dün GZT Giresunspor'la mücadele eden Fenerbahçe'de aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşan Serdar Dursun, ameliyat oldu.
"Devre bittiğinde 20. dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin oyunda çok belirgin bir üstünlüğü vardı. 20 ile 70 arasındaki Fenerbahçe'nin son dönemin en iyi Fenerbahçe'si olarak yorumluyorum. İkinci yarı Fenerbahçe ciddi ciddi baskılı oynadı. Özellikle mert Hakan takıma katıldığından beri ilk 75 dakika en iyi futbolunu oynadı. Bana sorarsanız bir parantezi hak ediyor."
"Ben Ali Koç'un divan kurulunda yaptığı konuşmadan yorumlamak istiyorum. Var mı Fenerbahçe'nin ihtiyacı, elbette var. Golcü bir kanat üretken bir forvet gelmiş olsaydı kimse hayır demezdi. Orta sahaya da aynı şekilde. Ama sayın başkanın da açıkladığına göre Fenerbahçe 57 milyon euroluk bir açıkla karşı karşıya.
3 yıl 4 yıl önceden kalma bir borç bu. O yüzden önümüzdeki sezonun harcamalarını düşünerek transfer yapmamasının daha doğru olabileceği yönünde bir açıklama yaptı. Eğer böyle bir durum söz konusuysa transfer yapılmamasını doğru buluyorum."
"Bu sezon Fenerbahçe'de büyük bir hedef yok. Türkiye kupasında yoksunuz, ligde yoksunuz. Konferans Ligi'nde nereye kadar gidilecek bilinmez. Önceki teknik adam 'bizim önceliğimiz Konferans Ligi değil' demişti. İsmail hoca nasıl bakıyor bilmiyorum ama büyük hedefler yoksa şuanda para harcamaya gerek yoktu. Yoksa ihtiyaçların belirgin olduğunu hepimiz biliyoruz."
"Fenerbahçe 2007-08 sezonundan beri bir 10 yıl sağ bek, sol bek sorunu yaşamadı. Gökhan Gönül'ün o bölgeye koyduğu çıta yüksekti. Doğal olarak taraftar sağ bek oyuncularından da bu performansı bekliyor. Ama dediğim gibi Nazım bugünü idare etti. Takımda kendi standardını koruyan Kim-Min Jae dışında kimse yok. Szalai geçen yıl gibi oynamıyor. Macar milli takımındaki gibi hiç değil."