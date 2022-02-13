Ali Koç 'en az 20 milyon euro' diyordu! Fenerbahçe'n yıldızı için olay yaratan sözler 'Eskisi gibi değil'

"Fenerbahçe 2007-08 sezonundan beri bir 10 yıl sağ bek, sol bek sorunu yaşamadı. Gökhan Gönül'ün o bölgeye koyduğu çıta yüksekti. Doğal olarak taraftar sağ bek oyuncularından da bu performansı bekliyor. Ama dediğim gibi Nazım bugünü idare etti. Takımda kendi standardını koruyan Kim-Min Jae dışında kimse yok. Szalai geçen yıl gibi oynamıyor. Macar milli takımındaki gibi hiç değil."