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FenerbahçeAli Koç 'en az 20 milyon euro' diyordu! Fenerbahçe'n yıldızı için olay yaratan sözler 'Eskisi gibi değil'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç 'en az 20 milyon euro' diyordu! Fenerbahçe'n yıldızı için olay yaratan sözler 'Eskisi gibi değil'
• 13 Şubat 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:

Ali Koç 'en az 20 milyon euro' diyordu! Fenerbahçe'n yıldızı için olay yaratan sözler 'Eskisi gibi değil'

2 milyon euro'ya transfer edilmesine rağmen oynadığı futbolla piyasa değerini tam 10 katına çıkaran yıldız futbolcunun son haftalardaki performans düşüklüğü hem yönetimde hem de teknik heyette panik havası yarattı.

• 13 Şubat 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:
1Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil
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Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında dün GZT Giresunspor'la mücadele eden Fenerbahçe'de aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşan Serdar Dursun, ameliyat oldu.

2Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Serdar Dursun'un başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

3Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil

Önder Özen, Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı NTV'de değerlendirdi.

4Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil

"Devre bittiğinde 20. dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin oyunda çok belirgin bir üstünlüğü vardı. 20 ile 70 arasındaki Fenerbahçe'nin son dönemin en iyi Fenerbahçe'si olarak yorumluyorum. İkinci yarı Fenerbahçe ciddi ciddi baskılı oynadı. Özellikle mert Hakan takıma katıldığından beri ilk 75 dakika en iyi futbolunu oynadı. Bana sorarsanız bir parantezi hak ediyor."

5Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil

"Fenerbahçe haklı bir galibiyet aldı. İkinci devre de pek şans vermedi rakibine. Son bölümde yoruldu ve oyundan düştü ama bölümde de Giresunspor'a lans vermedi. Giresunspor yeni transferleriyle daha iyi olabilirdi ama Fenerbahçe bu iyi oyunuyla bu sezonun ortalamasının üzerine çıktı."

6Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil

"Ben Ali Koç'un divan kurulunda yaptığı konuşmadan yorumlamak istiyorum. Var mı Fenerbahçe'nin ihtiyacı, elbette var. Golcü bir kanat üretken bir forvet gelmiş olsaydı kimse hayır demezdi. Orta sahaya da aynı şekilde. Ama sayın başkanın da açıkladığına göre Fenerbahçe 57 milyon euroluk bir açıkla karşı karşıya.

7Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil

3 yıl 4 yıl önceden kalma bir borç bu. O yüzden önümüzdeki sezonun harcamalarını düşünerek transfer yapmamasının daha doğru olabileceği yönünde bir açıklama yaptı. Eğer böyle bir durum söz konusuysa transfer yapılmamasını doğru buluyorum."

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"Bu sezon Fenerbahçe'de büyük bir hedef yok. Türkiye kupasında yoksunuz, ligde yoksunuz. Konferans Ligi'nde nereye kadar gidilecek bilinmez. Önceki teknik adam 'bizim önceliğimiz Konferans Ligi değil' demişti. İsmail hoca nasıl bakıyor bilmiyorum ama büyük hedefler yoksa şuanda para harcamaya gerek yoktu. Yoksa ihtiyaçların belirgin olduğunu hepimiz biliyoruz."

9Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil

"Fenerbahçe'de yenilen ilk golde orta sahanın sıkıntısı var. İsmail hoca bu golü özellikle Sosa'ya izletecektir. Altay maçta iki net pozisyonu kurtardı ve kaleye geldiğini hissettirdi. Nazım gayretli oynamak istiyor. Enerjisi var yeterli değil ama idare ediyor."

10Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil

"Fenerbahçe 2007-08 sezonundan beri bir 10 yıl sağ bek, sol bek sorunu yaşamadı. Gökhan Gönül'ün o bölgeye koyduğu çıta yüksekti. Doğal olarak taraftar sağ bek oyuncularından da bu performansı bekliyor. Ama dediğim gibi Nazım bugünü idare etti. Takımda kendi standardını koruyan Kim-Min Jae dışında kimse yok. Szalai geçen yıl gibi oynamıyor. Macar milli takımındaki gibi hiç değil."

11Ali Koç en az 20 milyon euro diyordu Fenerbahçen yıldızı için olay yaratan sözler Eskisi gibi değil

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