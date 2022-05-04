• 04 Mayıs 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor!
Lig biter bitmez Halil Dervişoğlu ile yollarını ayıramaya hazırlanan, Mostafa Mohamed'i ise Fransa'ya göndermeyi planlayan Galatasaray'ın aradığı golcüyü 2.Lig'den bulduğu ortaya çıktı. Ali Koç'un dünya yıldızlarıyla ilgilenip Burak Elmas'ın beklentiyi düşürmesi ise Galatasaray camiasında tepkilere yol açıyor...
• 04 Mayıs 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Eskişehirspor'un golcü futbolcularından Onur Arı, gösterdiği performansla dikkatleri de üzerine çeken isimlerin başında geliyor.
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İddialara göre yerli forvet sorunu yaşayan Galatasaray, Onur Arı için kulübün kapısını çalarak teklif yapmaya hazırlanıyor.
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