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GalatasarayAli Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor!
HaberlerGalatasaray Haberleri Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor!
• 04 Mayıs 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:

Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor!

Lig biter bitmez Halil Dervişoğlu ile yollarını ayıramaya hazırlanan, Mostafa Mohamed'i ise Fransa'ya göndermeyi planlayan Galatasaray'ın aradığı golcüyü 2.Lig'den bulduğu ortaya çıktı. Ali Koç'un dünya yıldızlarıyla ilgilenip Burak Elmas'ın beklentiyi düşürmesi ise Galatasaray camiasında tepkilere yol açıyor...

• 04 Mayıs 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
1Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor
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Eskişehirspor'un golcü futbolcularından Onur Arı, gösterdiği performansla dikkatleri de üzerine çeken isimlerin başında geliyor.

2Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

Gol krallığında iddiasını devam ettiren 21 yaşındaki genç futbolcu, görev aldığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırarak önemli bir istatistik oraya koydu.Bu performansıyla takımına önemli katkı sağlayan Onur Arı, üst liglerin de ilgisini çekmeye başladı.

3Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

İddialara göre yerli forvet sorunu yaşayan Galatasaray, Onur Arı için kulübün kapısını çalarak teklif yapmaya hazırlanıyor.

4Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

Başarılı oyuncu daha önce de birçok kulübün transfer listesinde yer almış ve ilgilenilen isimler arasında sayılmıştı.

5Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

Gelecek sezon yabancı sınırına takılmak istemeyen Galatasaray, yerli oyuncu sayısını artırarak bir yandan da gelir elde etmek istiyor.

6Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

Takıma hücum anlamında alternatif kazandırmak isteyen Cimbom da oyuncunun hem yerli hem de potansiyelli olması sebebiyle bu transfere olan ilgisini artırdı.

7Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

Bu anlamda Kerem Aktürkoğlu formülünü izlemek isteyen sarı-kırmızılı ekip, alt liglerden alarak parlattığı yıldızlarla yoluna devam etmeyi hedefliyor.

8Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

Birçok takımın ilgilendiği Onur Arı ile ilgili kulübün başkan Erkan Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada herhangi bir resmi teklifin olmadığını dile getirmişti.

9Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

4 Mart 2001 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Onur Arı, profesyonel futbol kariyerine de Eskişehirspor'un altyapısında başladı. 21 yaşındaki futbolcu burada gösterdiği performansla A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.

10Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

Eskişehirspor'da bu sezon 31 mücadelede görev alan Onur Arı, 13 gol atarak takımının ön plana çıkan oyuncuları arasında yer aldı. 1.95 boyundaki genç santraforun güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.

11Ali Koç dünya yıldızıyla ilgileniyor Burak Elmas 2.Lig golcüsüyle masaya oturuyor

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