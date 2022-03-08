Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeAli Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı! İsmail Kartal'ın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı! İsmail Kartal'ın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu
• 08 Mart 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:

Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı! İsmail Kartal'ın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen, Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen, Konferans Ligi'ne ise havlu atan İsmail Kartal'ın Ali Koç'a olan resti sarı lacivertli yönetimi şaşırttı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan o sıcak gelişme...

• 08 Mart 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu
ABONE OL

Bu sezon Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de hedef lig ikinciliği... Vitor Pereira ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de istenilen başarı elde edilemedi ve Portekizli teknik hoca gönderildikten sonra sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal getirildi.

2

Vitor Pereira'nın transfer ettirdiği bazı isimler sezona damga vurmuş durumda. Sürpriz şekilde stoper transferi isteyen Portekizli hoca, Güney Koreli Min-Jae Kim'i getirtmişti. Kim, sarı-lacivertlilerin en iyi isimlerinden biri oldu.

3Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Crespo, Trabzonspor maçında 13 binlik koşu barajını aşarak ne kadar enerjik bir isim olduğunu gösterdi.

4Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Osayi-Samuel, Pereira transferi değil ancak onun döneminde ilk kez kanat bek oynatıldı. Nijeryalı sağ bekte Trabzonspor maçının yıldızlarındandı. Rossi ve Berisha ise henüz beklentileri karşılayamadı.

5Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Fenerbahçe'de Miha Zajc sürprizi yaşanıyor... Geçtiğimiz yıl takımda düşünülmeyip Genoa'ya kiralanan oyuncu, bu sezon Vitor Pereira'nın isteğiyle takımda tutuldu.

6Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Trabzon mücadelesinde de puanı getiren kafayı vuran Zajc, üst üste iki karşılaşmada takımının skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu. Trabzonspor'a attığı gol, 10 kişilik takımı ayakta tutmasının yanında alınan 1 puan ikincilik yarışı için umut oldu ve rakibe karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 25 yıla taşıdı.

7Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Zajc, 22 lig maçında forma şansı bulurken, bu maçlarda 6 gol kaydederek skora önemli katkıda bulundu. 9 gollü Serdar Dursun ve 7 golü bulunan Mesut Özil'in ardından ligde takımın en golcü oyuncusu konumuna geldi.

8Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Fenerbahçe'ye 2019 yılında Empoli'den gelen 28 yaşındaki Miha Zajc'ın 1 yıl daha (30 Haziran 2023) sözleşmesi bulunuyor. Kendisini 8 lig maçının 7'sinde görevlendiren İsmail Kartal, Sloven oyuncunun gelecek sezon da takımda tutulmasını istiyor.

9Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Derbi maçında stada gelmeyen başkan Ali Koç, maçın ardından Almanya'ya gitme kararı aldı. Löw ile görüşecek olan Ali Koç'un yeni sezon için hocaya imza attırması beklenirken İsmail Kartal'dan da yönetime rest geldi...

10Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Fenerbahçe, yeni sezon için Löw ve Jesus isimleriyle görüşürken, İsmail Kartal'ın kulüpteki geleceği belirsiz. Herkes "Löw gelirse Kartal yardımcısı olur" tezini ortaya atıyor ancak tecrübeli hocanın yakın çevresine, "Ben bir teknik direktörüm. Kimsenin ikinci adamı olmak istemiyorum" dediği kaydedildi.

11Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Kartal, geleceğiyle ilgili sezon sonunda Başkan Ali Koç ile görüşecek. Bu arada 60 yaşındaki teknik adam, 8 lig maçında 15 puan toplayarak 1.88 puan ortalaması yakalarken, 17 karşılaşmada 28 puan toplayıp 1.65'lik ortalama yapan Pereira'yı geride bıraktı.

12Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Ayrıca Fenerbahçe, Kartal döneminde ligin en çok koşan takımı haline geldi. (Sabah)

13Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı İsmail Kartalın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
'Son imzam' diyerek Galatasaray'dan ayrılmıştı! Flaş Fatih Terim gelişmesi 'Gelirim...'

'Son imzam' diyerek Galatasaray'dan ayrılmıştı! Flaş Fatih Terim gelişmesi 'Gelirim...'

Fenerbahçe para basacak! Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Fenerbahçe para basacak! Sadece 2 yıldıza 40 milyon euro...

Ahmet Nur Çebi'nin yeni teknik direktör planını deşifre etti Beşiktaş camiası dikkat kesildi

Ahmet Nur Çebi'nin yeni teknik direktör planını deşifre etti Beşiktaş camiası dikkat kesildi

Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı! İsmail Kartal'ın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu

Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı! İsmail Kartal'ın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu