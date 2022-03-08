Ali Koç daha önce böyle bir olay yaşamadı! İsmail Kartal'ın resti Fenerbahçe gündemine damga vurdu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen, Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen, Konferans Ligi'ne ise havlu atan İsmail Kartal'ın Ali Koç'a olan resti sarı lacivertli yönetimi şaşırttı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan o sıcak gelişme...
Bu sezon Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de hedef lig ikinciliği... Vitor Pereira ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de istenilen başarı elde edilemedi ve Portekizli teknik hoca gönderildikten sonra sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal getirildi.
Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Trabzon mücadelesinde de puanı getiren kafayı vuran Zajc, üst üste iki karşılaşmada takımının skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu. Trabzonspor'a attığı gol, 10 kişilik takımı ayakta tutmasının yanında alınan 1 puan ikincilik yarışı için umut oldu ve rakibe karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 25 yıla taşıdı.
Derbi maçında stada gelmeyen başkan Ali Koç, maçın ardından Almanya'ya gitme kararı aldı. Löw ile görüşecek olan Ali Koç'un yeni sezon için hocaya imza attırması beklenirken İsmail Kartal'dan da yönetime rest geldi...
Fenerbahçe, yeni sezon için Löw ve Jesus isimleriyle görüşürken, İsmail Kartal'ın kulüpteki geleceği belirsiz. Herkes "Löw gelirse Kartal yardımcısı olur" tezini ortaya atıyor ancak tecrübeli hocanın yakın çevresine, "Ben bir teknik direktörüm. Kimsenin ikinci adamı olmak istemiyorum" dediği kaydedildi.