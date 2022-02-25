• 25 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
Aleyna'dan Londra pozları! 'Sevmek ve çalışmak'
Instagram paylaşımları ve sözleriyle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda Londra'ya dönmüştü. Burada müzik çalışmalarına devam eden ünlü isim, yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
• 25 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
1
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Tilki, bir süre burada kalmış ve son dönemde takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Evini taşıyan Aleyna Tilki, sonrasında da Londra'ya dönmüştü.
3
4
6
7
Şarkıcı, sözlerine; "Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Ama insan olarak hani böyle milletin düşündü 'aşk' tarzında bir ilişkim şu anda yok. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası, ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum" diye devam etmişti.