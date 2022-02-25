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MagazinAleyna'dan Londra pozları! 'Sevmek ve çalışmak'
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• 25 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:

Aleyna'dan Londra pozları! 'Sevmek ve çalışmak'

Instagram paylaşımları ve sözleriyle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda Londra'ya dönmüştü. Burada müzik çalışmalarına devam eden ünlü isim, yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

• 25 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
1Aleynadan Londra pozları Sevmek ve çalışmak
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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Tilki, bir süre burada kalmış ve son dönemde takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Evini taşıyan Aleyna Tilki, sonrasında da Londra'ya dönmüştü.

2SABAH POZU

SABAH POZU

Geçtiğimiz günlerde erken saatte yatağın içinde verdiği pozu "Natural (doğal)" notuyla paylaşan ünlü şarkıcı, bu kez stüdyoda çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

3ALEYNADAN YENİ KARELER

ALEYNA'DAN YENİ KARELER

21 yaşındaki Aleyna Tilki, Londra'da verdiği yeni pozları; "Sevmek ve çalışmak... çalışmak ve sevmek, hepsi bu" notuyla paylaştı.

4Aleynadan Londra pozları Sevmek ve çalışmak

'Real Love' şarkısıyla 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını dünyaya duyuran genç ismin, birlikte çalıştığı ünlü İngiliz müzik yapımcısı Jake Gosling ile çektiği fotoğrafı da yayınlaması dikkatlerden kaçmadı.

5AŞK İDDİALARINA SON NOKTA

'AŞK' İDDİALARINA SON NOKTA

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs'ta dinleyicileriyle bir araya gelen Aleyna Tilki, basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt vermişti.

6Aleynadan Londra pozları Sevmek ve çalışmak

Tilki, konuyla ilgili; "Ben hep aşığım. Gerçekten aşk kadınıyım. Doğayla, beni yaratanla, şarkılarımla aşk yaşıyorum. Yeni bir IP yapıyorum. Bir yabancı bir Türkçe albüm, bir IP Türkçe yapıyorum. Onlarla, iş arkadaşlarımla aşk yaşıyorum" demişti.

7Aleynadan Londra pozları Sevmek ve çalışmak

Şarkıcı, sözlerine; "Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Ama insan olarak hani böyle milletin düşündü 'aşk' tarzında bir ilişkim şu anda yok. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası, ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum" diye devam etmişti.

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