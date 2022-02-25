Aleyna'dan Londra pozları! 'Sevmek ve çalışmak'

Şarkıcı, sözlerine; "Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Ama insan olarak hani böyle milletin düşündü 'aşk' tarzında bir ilişkim şu anda yok. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası, ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum" diye devam etmişti.