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MagazinAleyna Tilki'den eleştirilere yanıt!: İtinayla kapak yapılır!
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt!: İtinayla kapak yapılır!
• 10 Mayıs 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt!: İtinayla kapak yapılır!

Aleyna Tilki önceki akşam Çatalca’daki Hayatpark’ta konser verdi. Sahne öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Tilki bayramı bir dağ evinde yalnız geçirdiğini söyledi.

• 10 Mayıs 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilkiden eleştirilere yanıt: İtinayla kapak yapılır
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Aleyna Tilki önceki akşam konser verdi. Sahne öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Tilki bayramı bir dağ evinde yalnız geçirdiğini söyledi

2Aleyna Tilkiden eleştirilere yanıt: İtinayla kapak yapılır

Şarkıcı “Kafa dinledim. Sık sık bunu yaparım. Doğayla iç içe olmak bana iyi geliyor” dedi.

3BU DA YAPILAN ELEŞTİRİLERE KAPAK OLSUN

'BU DA YAPILAN ELEŞTİRİLERE KAPAK OLSUN'

Son şarkısı ‘Take It Or Leave It’ ile ilgili de konuşan Tilki "Spotify’ın EQUAL Global listesine giren ilk Türk ve kapak oldum. Bu da yapılan eleştirilere kapak olsun. İtinayla kapak yapılır."

4Aleyna Tilkiden eleştirilere yanıt: İtinayla kapak yapılır

Son 30 yılda dünyada benim yakaladığım başarıya ulaşan başka bir Türk sanatçı yok. Diğer gençlere kapı açtım” dedi.

5TÜKÜRDÜĞÜMÜ YALIYORUM DEMİŞTİ

'TÜKÜRDÜĞÜMÜ YALIYORUM' DEMİŞTİ

Bir röportajında dile getirdiği “Tükürdüğümü yalıyorum” sözünü yineleyen Aleyna Tilki, “En güzel şey bu olsa gerek. İnsan kendi limitlerini keşfetmiş oluyor” dedi.

6Aleyna Tilkiden eleştirilere yanıt: İtinayla kapak yapılır

Son klibi hakkında yapılan eleştirileri de değerlendiren Aleyna Tilki, "Evet çok olumsuz eleştiri var ama bir o kadar da aklı başında yorumda bulunan var."

7STAR DOĞUNCA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİYOR

'STAR DOĞUNCA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİYOR'

"Ben alışkınım bu duruma. İlkokulda dahi böyleydi. Hakkımda hep dedikodu çıkartırlardı. Star doğunca böyle şeyler olabiliyor" diye konuştu.

8Aleyna Tilkiden eleştirilere yanıt: İtinayla kapak yapılır

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