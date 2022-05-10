• 10 Mayıs 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt!: İtinayla kapak yapılır!
Aleyna Tilki önceki akşam Çatalca’daki Hayatpark’ta konser verdi. Sahne öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Tilki bayramı bir dağ evinde yalnız geçirdiğini söyledi.
• 10 Mayıs 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki önceki akşam konser verdi. Sahne öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Tilki bayramı bir dağ evinde yalnız geçirdiğini söyledi
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'BU DA YAPILAN ELEŞTİRİLERE KAPAK OLSUN'
Son şarkısı ‘Take It Or Leave It’ ile ilgili de konuşan Tilki "Spotify’ın EQUAL Global listesine giren ilk Türk ve kapak oldum. Bu da yapılan eleştirilere kapak olsun. İtinayla kapak yapılır."
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Son klibi hakkında yapılan eleştirileri de değerlendiren Aleyna Tilki, "Evet çok olumsuz eleştiri var ama bir o kadar da aklı başında yorumda bulunan var."
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