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MagazinAleyna Tilki yine çok cesur!
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• 28 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki yine çok cesur!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, şimdi ise yatakta olduğu anları takipçileriyle paylaştı.

• 28 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki yine çok cesur
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"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle çok konuşuluyor.

2Aleyna Tilki yine çok cesur

Küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

3Aleyna Tilki yine çok cesur

Aleyna Tilki, son olarak katıldığı bir galada tercih ettiği kombiniyle gündeme gelmiş ve takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

4Aleyna Tilki yine çok cesur

Kıyafetinden dolayı özensiz bulunan şarkıcı, Twitter hesabından eleştirilere cevap vererek şunları dile getirdi: "Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden güzelim.

5Aleyna Tilki yine çok cesur

Her zaman bir markaya ya da özel bir stylinge ihtiyacım yok. Ben zaten markanın ve stylingin kendisiyim."

6Aleyna Tilki yine çok cesur

Kariyeri, cesur pozları ve açıklamalarıyla son zamanların gündemden düşmeyen Aleyna Tilki şimdi ise sınırları zorlamaya devam ediyor.

7Aleyna Tilki yine çok cesur

Sütyeniyle yatakta poz veren şarkıcı, yorum yağmuruna tutuldu.

8Aleyna Tilki yine çok cesur

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı...

9Aleyna Tilki yine çok cesur

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