• 28 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki yine çok cesur!
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, şimdi ise yatakta olduğu anları takipçileriyle paylaştı.
• 28 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
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"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle çok konuşuluyor.
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Kariyeri, cesur pozları ve açıklamalarıyla son zamanların gündemden düşmeyen Aleyna Tilki şimdi ise sınırları zorlamaya devam ediyor.