Aleyna Tilki'den aşk iddialarına yanıt!
Adı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, hakkında çıkan aşk dedikoldularına yanıt verdi. "Aşk kadınıyım! Doğayla ve şarkılarımla aşk yaşıyorum" diyen Tilki, "Şu anda bir ilişkim yok" diyerek, söylentilere son noktayı koydu.
'Real Love' şarkısıyla 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını dünyaya duyuran Aleyna Tilki, İsveçli grup Jubel ile çıkaracağı yeni teklisinin klip çekimini geçen hafta İstanbul'da tamamladı.
Önceki akşam Kıbrıs'ta dinleyicileriyle bir araya gelen Tilki, "Ben Kıbrıs konserlerini çok seviyorum. Çünkü 30 yaş üstü kitle fazla oluyor. Hani kendi jenerasyonumun pop starı olarak, her yaş kitlesinde varmışım gibi hissettiriyor. Gerçekten bu yaş kitlesine kendimi dinlettirebilmek çok güzel. Bakıyorum köşede 60 yaşında birisi dans ediyor. Bu bana kendimi zamansız hissettiriyor, çok iyi hissettiriyor. Hep heyecanlanıyorum Kıbrıs sahnelerinde" dedi.
"ÜZÜNTÜDEN KİMSE KAÇMASIN!"
Sahne çalışmalarına bir süre ara verdikten sonra konserlerine kaldığı yerden devam eden Tilki, "Bir ara insan olduğumu hatırladım. Benim de hiç sahneye çıkmama hakkım, evde yatma hakkım, şarkı çıkarmam hakkım, hatta istediğimi yapma hakkım var. Hani insanım ya haklarım olduğunu düşündüm. Üzülmek ve kaygılanmak, bunların hepsini kendime hak tanıdım ve bu beni çok canlandırdı. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Biraz kafamı yastığa koyduğumda düşünmek, üzülmek ve kaygılanmak çok iyi oldu gerçekten. O yüzden 'Üzüntüden kimse kaçmasın' diye hep söylerim. Çünkü insanı çok canlandıran bir şey. Kendi tercihimdi. Şimdi yine kendi tercim ile canlandığım için geri geldim diyebilirim" şeklinde konuştu.
"REKOR BENDE!"
Ayrıca sahneye 10 dakikada hazırlandığını belirten 21 yaşındaki şarkıcı, "Uyuyordum kapıyı çaldılar, 'Hadi Aleyna giyin' dediler. Yatakta giyindim. Biraz da hastayım zehirlenmiştim... Yatakta kendim giyindim. Makyaj çok fazla yapmıyorum. Eminin bu konuda rekor bende" açıklamasını yaptı.
"HERKES GÖRSÜN DİYE PAYLAŞIYORUM"
Sahne şovlarıyla da adından söz ettiren Aleyna Tilki, "Gerçekten sahnelerimi herkes çok beğeniyor. Hani eskiden de çok şey yapıyordum ama şimdi daha çok göstermeye karar verdim sosyal medyada. Şimdi tüm insanlar görsün istiyorum sosyal medyada. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Yabancı, Türkçe, pop, rock, arabeks ve caz hepsini söylüyorum sahnede ve bunları herkesin bilmesini istiyorum diye bol bol paylaşıyorum" dedi.
'AŞK' İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU
Son dönemde adı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'aşk' dedikodularına da son noktayı koydu. "Hayatımda 'biri' derken insan biri yok!" diyen Tilki, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben hep aşığım. Gerçekten aşk kadınıyım. Doğayla, beni yaratanla, şarkılarımla aşk yaşıyorum. Yeni bir IP yapıyorum. Bir yabancı bir Türkçe albüm, bir IP Türkçe yapıyorum. Onlarla, iş arkadaşlarımla aşk yaşıyorum. Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Ama insan olarak hani böyle milletin düşündü 'aşk' tarzında bir ilişkim şu anda yok. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası, ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum.