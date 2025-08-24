Alaşehir’e 232 milyon TL’lik dev yatırım! Çok kısa zamanda aktif hale gelecek

3

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sahada yaptığı açıklamada, "Alaşehir’in kanayan bir yarasıydı. Yıllardır ana boru tamir etmekten usanmıştık. Ana boruda şu an yaklaşık 48 adet patlak var. Eski hat nedeniyle yüzde 40’lık bir kaçak vardı. Yüz litrelik bir suyun sadece 60 litresini depoya verebiliyorduk. Bu bizi ve vatandaşlarımızı çok üzüyordu. Sıkıntımız 10 gün sonra sona eriyor, şükürler olsun. Artık 17 kilometrelik çelik hat, 1.600 metrelik terfi hattı ile saatte 1.200 litre su depomuza ulaşacak. Bu bölgedeki yatırım Manisa’nın en prestijli projelerinden biri. Bu yatırımla birlikte Alaşehir’imizin yaklaşık 20 yıllık su sorununu çözmüş olacağız. 7.500 tonluk da bire depo yapıyoruz. O deponun da amacı şu; Afşar Barajı bölgesinden vereceğimiz su ile su kendi cazibesi ile ana şebeke hattına ulaşacak. Böylelikle, yaşanacak bir elektrik kesintisi nedeniyle sondajlarımızın devre dışı kalması durumunda 18 saat kesintisiz bir şekilde su verebileceğiz. Artık 3 günlük su kesintilerine son veriyoruz. Bu vesileyle, başta rahmetli Ferdi Zeyrek Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun döneminde başladı. Sonrasında Besim Dutlulu Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Projeyi adım adım takip etti ve devam ettirdi, sonuna getirdi. Alaşehir’imize, Manisa’mıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.