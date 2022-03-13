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FenerbahçeAlanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti! Altay Bayındır'dan müthiş hareket, Mesut Özil ve...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti! Altay Bayındır'dan müthiş hareket, Mesut Özil ve...
• 13 Mart 2022 - 21:35 • Son Güncelleme:

Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti! Altay Bayındır'dan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Kritik müsabaka sarı-lacivertlilerin 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, ilk golünü Alanyaspor'a karşı attı. Genç oyuncu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, bir de asist yaptı. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti. Öte yandan Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken gol pası da vererek tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

• 13 Mart 2022 - 21:35 • Son Güncelleme:
1Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...
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Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

2Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Rossi ile öne geçerken Mesut Özil, 50. dakikada kaydettiği penatı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

3Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Akdeniz ekibi, 53 ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl ile bulduğu 2 gol, skora eşitlik getirdi.

4Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise sahneye Arda Güler çıktı ve Fenerbahçe'ye bir kez daha öne geçirdi.

5Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Son sözleri ise 90. dakikada Pelkas ve 90+4. dakikada Berisha söyledi.

6Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertlilerin puanı 50 oldu. Alanyaspor ise 46 puanda kaldı.

7Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken gol pası da vererek tarihe geçti.

8Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Milli kaleci, 1 dakika içerisinde 3 kritik kurtarışla skoru 0-0'da tutmayı başardı.

9SONRA GOL PASI VERDİ

SONRA GOL PASI VERDİ

Altay Bayındır, kendi ceza sahası çizgisinin hemen dışından verdiği pasla Rossi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve takımını öne geçirdi.Bu gol pasıyla birlikte Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu

1011 SEZON SONRA BİR İLK

11 SEZON SONRA BİR İLK

Profesyonel kariyerindeki ilk asistini Alanyaspor karşısında yapan Altay Bayındır, 2010/11'den bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi oldu.

11Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Öte yandan Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

12Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti Altay Bayındırdan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, asisti yapan isim oldu. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti! Altay Bayındır'dan müthiş hareket, Mesut Özil ve...

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