• 13 Mart 2022 - 21:35 • Son Güncelleme:
Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Tarihe geçti, Arda Güler yıktı geçti! Altay Bayındır'dan müthiş hareket, Mesut Özil ve...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Kritik müsabaka sarı-lacivertlilerin 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, ilk golünü Alanyaspor'a karşı attı. Genç oyuncu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a attığı 5 golde, bir de asist yaptı. Böylece Arda Güler, 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti. Öte yandan Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken gol pası da vererek tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları...
• 13 Mart 2022 - 21:35 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Rossi ile öne geçerken Mesut Özil, 50. dakikada kaydettiği penatı golüyle farkı 2'ye çıkardı.
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Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise sahneye Arda Güler çıktı ve Fenerbahçe'ye bir kez daha öne geçirdi.
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Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken gol pası da vererek tarihe geçti.
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