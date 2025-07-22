Akyazı'da tedirgin eden görüntü! Resmen kırmızıya boyandı

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Mahalle sakinlerinden Oktay Taştan ise çayın mevcut halini kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Taştan videoda, “Evet, Mudurnu’muzu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna dere demeye kaç şahit lazım bilmiyorum. Renge bakın. Yani insaf, sulama yapıyoruz. Şu hale bir bakın. Saat 11’e geliyor, şu derenin haline bir bakın” ifadelerine yer verdi.Bedilkazancı Mahallesi'nde de benzer görüntüler kaydedildi. Mahalleli, çayın temizlenmesi, kirliliğe neden olanların tespiti ve gerekli yaptırımların uygulanması için yetkililere çağrıda bulundu.Öte yandan, 15 gün önce suyun siyaha yakın bir şekilde aktığı da kayıt altına alınarak haberlere konu olmuştu