Aksaray'da otopark girişini kapatıp kayıplara karıştı! Döndüğünde ise savunması 'pes' dedirtti
Aksaray’da aracını otopark girişine bırakıp kayıplara karışan sürücü, hem apartman sakinlerini hem de polis ekiplerini alarma geçirdi. Dakikalarca telefonlara bakmayan sürücü, çekici kapıdayken ortaya çıktı. Sürücünün cezayı görünce yaptığı savunma ise 'pes' dedirtti.
Aksaray'da yaşanan ilginç olayda E.K. isimli sürücü çarşıdaki işlerini halletmek için aracını sokakta bulunan apartmanın otopark girişine park edip gitti. Otoparktan araçlarıyla çıkmak isteyen apartman sakinleri bir süre aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.
Araç sahibine ulaşamayan mahsur kalan sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri ilk olarak araç sürücüsünün telefon numarasını bulup aramaya başladı.
Araç sürücüsü defalarca aranmasına rağmen telefona cevap vermeyince polis aracı çektirmek için adrese çekici çağırdı. Bu sırada trafik polisi araç plakasına hatalı park nedeniyle bin 200 lira para cezası kesti.
Çekicinin gelmesi beklenirken araç başına gelen sürücü E.K. polis ekiplerine "Bilemedim ki" diyerek kendini savundu. Sürücü aracını park girişinden çekerken mahsur kalan araç sürücüleri de otoparktan çıkış yaptı.