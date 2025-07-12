Akdeniz'in saklı incisi! Turkuaz sularıyla ziyaretçi akınına uğruyor
Kaynak : İHA
Kahramanmaraş'ın büyüleyici doğa harikası Yeşilgöz Mesire Alanı, yapılan kapsamlı yatırımlarla adeta yeniden doğdu. Berrak, turkuaz rengi suları ve gizemli derinliğiyle bilinen Yeşilgöz, yaz sıcaklarında serinlemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için vazgeçilmez bir adres olurken bölge turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.
Şehre 30 kilometredeki Yeşilgöz Mesire Alanı yaz mevsiminde vatandaşları serinletiyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında Yeşilgöz’de sosyal donatılar, yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprüler, çocuk oyun alanları, piknik masaları ve yeni otopark alanları gibi pek çok yenilik hayata geçirildi.
Ayrıca bölgeye yapılan restoran binasının kaba inşaatı tamamlanırken, ince işçilik ve peyzaj düzenlemeleri de hızla devam ediyor. Bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve Kahramanmaraş’a ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor. Çevre illerden gelen turistlerin ilgisi de her geçen yıl artarken, yerel halk bölgedeki düzenlemeleri memnuniyetle karşılıyor.
Öte yandan Yeşilgöz’ün suları hâlâ gizemini koruyor. Daha önce yapılan dalışlarda suyun kaynağına tam olarak ulaşılamadığı, derinliğin yaklaşık 45 metreye kadar indiği biliniyor. Bölge sakinleri, Yeşilgöz’ün korunarak gelecek nesillere aktarılması ve doğal yapısına zarar verilmeden turizme kazandırılması gerektiğini vurguluyor.
Yeşilgöz, sunduğu serin ortamı, temiz havası ve doğal güzelliğiyle yaz sıcaklarında şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için adeta saklı bir cennet olmaya devam ediyor.
Kastamonu'dan gelen Erkan Kurt, "Ben ilk kez geliyorum Yeşilgöz isminin hakkını veriyor, hem suyunun rengi hem de doğallığı insanları cezbediyor. Ben ilk gördüğüm anda beni etkilemişti" dedi.
Sürekli piknik amaçlı geldikleri bir yer olduğunu aktaran Muharrem Tanarslan, "Son yapılan restorasyonlar da güzel. Eskiden bu bölgede çardaklar vardı ve ücretliydi. Şu anda büyükşehir belediyemizin çalışmaları ile artık burada daha nezih bir ortam oldu" dedi.
Gaziantep'ten gelen Yalçın Ünsal, "Biz burada iken çocuklarımızın gönül rahatlığı ile eğleniyor" derken Mehmet Dirli ise "Burası hakikaten saklı bir cennet, Türkiye'nin her yeri de öyle ama burası ile ilgili ciddi hizmetler de yapılıyor" ifadelerini kullandı.