Akdeniz'in saklı incisi! Turkuaz sularıyla ziyaretçi akınına uğruyor

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Sürekli piknik amaçlı geldikleri bir yer olduğunu aktaran Muharrem Tanarslan, "Son yapılan restorasyonlar da güzel. Eskiden bu bölgede çardaklar vardı ve ücretliydi. Şu anda büyükşehir belediyemizin çalışmaları ile artık burada daha nezih bir ortam oldu" dedi.



Gaziantep'ten gelen Yalçın Ünsal, "Biz burada iken çocuklarımızın gönül rahatlığı ile eğleniyor" derken Mehmet Dirli ise "Burası hakikaten saklı bir cennet, Türkiye'nin her yeri de öyle ama burası ile ilgili ciddi hizmetler de yapılıyor" ifadelerini kullandı.