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GündemAK Parti İzmir adayı kim, AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu? Hamza Dağ İzmir adayı mı?
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AK Parti İzmir adayı kim, AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu? Hamza Dağ İzmir adayı mı?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları için araştırmalar hızlandı. 26 ilin AK Parti belediye başkan adayları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve diğer illerin belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih de belli oldu. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerle büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanı, köy muhtarı, ihtiyar heyeti, belediye meclis üyeleri belirlenecek. Peki, AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim? AK Parti İzmir adayı belli oldu mu?

• 18 Ocak 2024 - 11:51 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2024 - 11:51 • Son Güncelleme:
1AK Parti İzmir adayı kim, AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu Hamza Dağ İzmir adayı mı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı için aday tanıtım toplantısı için aramalar arttı. AK Parti geçtiğimiz haftalarda 11 büyükşehir belediye başkan adayını açıklamıştı. İstanbul'da Murat Kurum aday gösterilirken, AK Parti'nin İzmir'de hangi isimle seçimlere gideceği merak ediliyor. Peki, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı kim oldu, açıklandı mı? AK Parti İzmir adayı ne zaman açıklanacak?

2AK Parti İzmir adayı kim, AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu Hamza Dağ İzmir adayı mı

AK Parti geçtiğimiz haftalarda 11 ilin büyükşehir belediye başkanı adayını duyurdu. Buna göre AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Alinur Aktaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Aydın Ayaydın oldu.

3AK PARTİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AK PARTİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti aday tanıtım toplantısının 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağı duyuruldu. 48 ilin belediye başkan adayları arasında Ankara ve İzmir'de yer alıyor.

426 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

26 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

Artvin – Mehmet Kocatepe

Aydın – Mustafa Savaş

Balıkesir – Yücel Yılmaz

Bingöl – Erdal Arıkan

Bitlis – Nesrullah Tanğlay

Bursa – Alinur Aktaş

Çanakkale – Jülide İskenderoğlu

Çankırı – Hüseyin Filiz

Denizli – Osman Zolan

Düzce – Faruk Özlü

Edirne – Belgin İba

5AK Parti İzmir adayı kim, AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu Hamza Dağ İzmir adayı mı

Elazığ – Şahin Şerifoğulları

Erzurum – Mehmet Sekmen

Eskişehir – Nebi Hatipoğlu

Giresun – Aytekin Şenlikoğlu

Isparta – Şükrü Başdeğirmen

İstanbul – Murat Kurum

Kastamonu – Tahsin Babas

Kocaeli – Tahir Büyükakın

Muğla – Aydın Ayaydın

Ordu – Mehmet Hilmi Güler

Rize – Rahmi Metin

Samsun – Halit Doğan

Sinop – Yakup Üçüncüoğlu

Tokat – Eyüp Eroğlu

Yalova – Mustafa Tutuk

6HAMZA DAĞ KİMDİR, NERELİDİR

HAMZA DAĞ KİMDİR, NERELİDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre’de İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

7AK Parti İzmir adayı kim, AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu Hamza Dağ İzmir adayı mı

2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.

2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan Kongre ve 7 Ekim 2023’teki 4. Olağanüstü Kongre’de MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Hamza Dağ evli ve 4 çocuk babasıdır.