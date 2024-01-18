AK Parti İzmir adayı kim, AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu mu? Hamza Dağ İzmir adayı mı?
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları için araştırmalar hızlandı. 26 ilin AK Parti belediye başkan adayları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve diğer illerin belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih de belli oldu. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerle büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanı, köy muhtarı, ihtiyar heyeti, belediye meclis üyeleri belirlenecek. Peki, AK Parti İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı kim? AK Parti İzmir adayı belli oldu mu?
• 18 Ocak 2024 - 11:51 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2024 - 11:51 • Son Güncelleme: