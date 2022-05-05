Ajda Pekkan, yine sosyal medyada gündem oldu!

ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ" İDDİASI

Ajda Pekkan'ın gençliğinin sebebi olarak gösterilen şeylerden biri de Tayland'da keşfettiği bir iksir. Viking Mağarası'nın bir bölgesindeki okyanus suyu ve birçok farklı bitkilerle hazırlanan bu özel içecek, halk arasında 'ölümsüzlük iksiri' olarak biliniyor.Litresi 500 bin dolar olan iksir, 50 mililitrelik şişelerle satılıyor. Ajda Pekkan da şişesi 25 bin dolarlık bu özel içeceği, yılda ortalama 2 kez tüketiyor. 'Ölümsüzlük iksiri' olarak anılan içeceğin tüm hücreleri yenilediği ve kişiye enerji verdiği iddia ediliyor. Tayland'daki bu özel içeceği, dünyaca ünlü birçok politikacı, sporcu, oyuncu ve şarkıcının da içtiği söyleniyor. İddialara göre Ajda Pekkan da onlardan biri...