Ajda Pekkan, yine sosyal medyada gündem oldu!
Bodrum'da konser veren 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın basına yansıyan fotoğrafları yine sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Pekkan için "Photoshop'u fazla kaçırmış" yorumunda bulundu
Şarkıcı Ajda Pekkan, bayramın üçüncü gününde Bodrum'da dinleyicileriyle bir araya geldi.
Ajda Pekkan'ın sosyal medyada espri konusu olan karelerine şu yorumlar yapıldı:
* Photoshop'u fazla kaçırmış.
* Ben 25 yaşındayım, Ajda Pekkan benden daha genç görünüyor.
* Bence Ajda'nın yerine sahneye bugüne kadar sakladığı torunu çıkmış.
* Photoshop'u biraz daha abartsa Ajda Pekkan'ın bebekliğini görecekmişiz
"BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ!"
Ajda Pekkan, daha önce de filtreli fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
Uyguladığı photoshop ile 20'li yaşlarına dönen ünlü şarkıcı için "Bal mumu heykeli sandım.", "Filtreden Ajda gitmiş, 'Barbie' gelmiş... ", "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri olmuş!" ve "Yeğenim 5 yaşında ama Ajda Hanım'ın yüzü daha pürüzsüz. İyi ki filtre var!" yorumları yapılmıştı.
"KİM PHOTOSHOP YAPMIYOR Kİ!"
Öte yandan Pekkan'ın, "Son ablümüm" dediği "Ajda"nın albüm kapağı için verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Bazı kullanıcılar, fotoğraflarda 'photohsop'un abartıldığını ifade etse de, Ajda Pekkan'ın birçok hayranı 'Kim photoshop yapmıyor ki!' diyerek, sanatçıya destek vermişti.
Pekkan hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
* Bu nasıl 76!
* Bazıları photoshop yazmış, 76'yı ne kadar küçültebilirsiniz?
* Ajda Pekkan'a özel gençlik iksiri mi var, anlamadım. Ben 40 yaşındayım, daha yaşlı duruyorum.
* Dünya yaşlanır ama Ajda Pekkan yaşlanmaz!
* Benjamin Button yeniden çekilirse Ajda Pekkan rol almalı.
* Ajda Hanım hangi iksiri içtiyseniz piyasaya çıkarın da biz de alalım.* 35 yaşındayım ama bu fotoğrafları gördükten sonra kendimi Ajda Pekkan'ın ablası gibi hissettim.
AJDA PEKKAN'IN SIRRI
Uzun yıllar Ajda Pekkan'ın beslenme programını yöneten Ender Saraç, herkesin merak ettiği "Süperstar Diyeti"nin temelinde bol miktarda yağsız beyaz protein (et), maden suyu ve yeşil çay olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Pekkan'ın şifalı bitkiler içeren doğal tabletler kullandığını ancak sentetik hiçbir şeyi hayatına dahil etmediğini de vurgulamıştı.
Ender Saraç'ın açıklamasına göre Ajda Pekkan'ın beslenme programında şunlar var:Diğer diyetlerden farklı. Öyle 'iki ceviz, bir elma' değil komple bir sistem. Bu bir paket programdır. Egzersizler, masajlar, bitkisel gıda destekleri, şifalı bitkiler içeren doğal tabletler, vitaminler, bitki ve baharat çayları karışımı... Tamamen doğal. Sentetik ve kimyasal hiçbir şey yok.Dikkat ederseniz, son yıllarda fiziği ve doğal güzelliği ön plana çıktı. Aslında çok kilo vermedi. Ama vücudunu şekillendirdi, daha çok yağ yakıp kaliteli dokuları korudu ve artırdı. Özellikle göbek ve bel civarındaki yağları azalttı.
"TATLIYI ÇOK SEVİYORUM"
Ajda Pekkan, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak, hazırladığım karışımı içiyorum." demişti.
ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ" İDDİASI
Ajda Pekkan'ın gençliğinin sebebi olarak gösterilen şeylerden biri de Tayland'da keşfettiği bir iksir. Viking Mağarası'nın bir bölgesindeki okyanus suyu ve birçok farklı bitkilerle hazırlanan bu özel içecek, halk arasında 'ölümsüzlük iksiri' olarak biliniyor.Litresi 500 bin dolar olan iksir, 50 mililitrelik şişelerle satılıyor. Ajda Pekkan da şişesi 25 bin dolarlık bu özel içeceği, yılda ortalama 2 kez tüketiyor. 'Ölümsüzlük iksiri' olarak anılan içeceğin tüm hücreleri yenilediği ve kişiye enerji verdiği iddia ediliyor. Tayland'daki bu özel içeceği, dünyaca ünlü birçok politikacı, sporcu, oyuncu ve şarkıcının da içtiği söyleniyor. İddialara göre Ajda Pekkan da onlardan biri...