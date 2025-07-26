Ailesini ikna ederek başladı, şimdi ilk sergisini açmaya hazırlanıyor!

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Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin de gençlik merkezlerinin temel amacının gençlere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sunmak olduğunu dile getirdi.



Sanat, spor ve farklı projeler ve çeşitli etkinliklerle gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Erpin, şunları kaydetti:



"Gençlik merkezleri, gençlerin hayallerini gerçekleştirebildiği mekanlardır. Gençler buraya gelerek kendi hayallerinin peşinden koşabilirler. Her kesimden gence ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda özel gereksinimli gençlerle de yakından ilgileniyoruz. Remziye sadece kendisini değil, bizleri de geliştiriyor. O, merkezimizin adeta sevgi kaynağı. Birkaç gün gelmediğinde hemen hocasına 'Remziye nerede?' diye sorarız. Onu gördüğümüzde tüm sorunlarımızı bir kenara bırakırız. Bu nedenle Remziye gibi gençlerin buraya gelerek kendilerini geliştirmelerini tüm kalbimizle istiyoruz."