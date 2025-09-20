Ailece ormanda gezerken buldular! Her biri 3 kilo: Görenler şaşkına döndü
Ordu’nun Akkuş ilçesinde ailesiyle orman gezisine çıkan Ali Çiçek, yağmur sonrası yürürken dev mantarlarla karşılaştı. Her biri yaklaşık 3 kilo ağırlığında olan mantarlar görenleri şaşkına çevirdi.
Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Tuzakköy Mahallesi'nde 47 yaşındaki Ali Çiçek, yağmur sonrası ailesiyle çıktığı orman yürüyüşünde dev mantarlar ile karşılaştı.
Mantarları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Ali Çiçek, "Yağmurdan sonra ailemle ormanda yürürken büyük mantarlarla karşılaştık. Mantarların her biri yaklaşık 3 kilogram. Toplamda 10 kiloya yakın dev mantarlar topladık" dedi.
Çiçek, topladıkları mantarın "bal mantarı" türü olduğunu, bölgede sürekli toplayarak tükettiklerini sözlerine ekledi.