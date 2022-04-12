Ahmet Nur Çebi'yi çıldırtacak çağrı! 'Beşiktaş'ın yıldızı boşta hemen kap başkan'
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve özellikle forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Ali Koç'a sürpriz bir çağrı geldi. Milliyet Gazetesi yazarı Levent Kalkan, Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye önerdi.
İsmail Kartal göreve geldikten sonra bir çıkışa giren Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın geleceğinin merak konusu olduğu günlerde, Milliyet Gazetesi yazarı Levent Kalkan flaş bir iddiada bulundu. Levent Kalkan, Beşiktaş'ın yıldızını Fenerbahçe'ye önerdi.
İşte Levent Kalkan'ın yazısından satır başları:
"Bu süreçte hiç oynamamasına rağmen yokluğundan bahsedilmeyen bir başrol oyuncusu var sarı-lacivertli takımda. Evet bildiniz, Enner Valencia'dan söz ediyorum. Valencia son 5 maçta hiç oynamadı. Son 7 maçta ise sadece 5 dakika sahada kaldı.İsmail Kartal'ın Valencia'dan vazgeçmesinin arkasında Ekvadorlu futbolcunun belli bir oyun standardının olmaması yatıyor kuşkusuz.
"Benim önerim Cyle Larin"
"Peki çözüm nedir derseniz, benim önerim Cyle Larin olur... Malumunuz Larin'in Beşiktaş'la sözleşmesi bitmek üzere ve yeni bir anlaşma zor görünüyor. Larin yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret istiyor, Beşiktaş ise şu an için 1.7 milyon euronun üstüne çıkmıyor.
Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk ve tek mağlubiyetini 1-0'lık sonuçla Medipol Başakşehir'e karşı alan İsmail Kartal, Giresun deplasmanıyla birlikte sarı lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'deki en uzun namağlup serisini de başlattı. Giresun'dan 2-1 ile dönen Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 ile geçti. Ardından ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı yine 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, uzatmalarla birlikte 80 dakikasını 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı.