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FenerbahçeAhmet Nur Çebi'yi çıldırtacak çağrı! 'Beşiktaş'ın yıldızı boşta hemen kap başkan'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ahmet Nur Çebi'yi çıldırtacak çağrı! 'Beşiktaş'ın yıldızı boşta hemen kap başkan'
• 12 Nisan 2022 - 07:49 • Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'yi çıldırtacak çağrı! 'Beşiktaş'ın yıldızı boşta hemen kap başkan'

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve özellikle forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Ali Koç'a sürpriz bir çağrı geldi. Milliyet Gazetesi yazarı Levent Kalkan, Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye önerdi.

• 12 Nisan 2022 - 07:49 • Son Güncelleme:
1Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan
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İsmail Kartal göreve geldikten sonra bir çıkışa giren Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın geleceğinin merak konusu olduğu günlerde, Milliyet Gazetesi yazarı Levent Kalkan flaş bir iddiada bulundu. Levent Kalkan, Beşiktaş'ın yıldızını Fenerbahçe'ye önerdi.

2İşte Levent Kalkanın yazısından satır başları:

İşte Levent Kalkan'ın yazısından satır başları:

"Bu süreçte hiç oynamamasına rağmen yokluğundan bahsedilmeyen bir başrol oyuncusu var sarı-lacivertli takımda. Evet bildiniz, Enner Valencia'dan söz ediyorum. Valencia son 5 maçta hiç oynamadı. Son 7 maçta ise sadece 5 dakika sahada kaldı.İsmail Kartal'ın Valencia'dan vazgeçmesinin arkasında Ekvadorlu futbolcunun belli bir oyun standardının olmaması yatıyor kuşkusuz.

3Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

Bilen bilir Valencia benim için B sınıfı bir forvettir. Mücadelesi, hırsı, enerjisi harika... Fakat, tekniği kabul edilebilir seviyenin altında, bitiriciliği vasat, inanılmaz kolay top kaybediyor ve zaman zaman egoistleşiyor. Daha açık anlatalım...

4Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

Valencia asla gözü kapalı güvenebileceğiniz bir oyuncu değil. Genel kalite anlamında Fenerbahçe seviyesinde olduğunu da düşünmüyorum. Dirk Kuyt'ı, Moussa Sow'u, Mamadou Niang'ı, Nicalos Anelka'yı, Ariel Ortega'yı izlemiş insanların Valencia'yı beğenmemesi çok normal zaten..."

5Benim önerim Cyle Larin

"Benim önerim Cyle Larin"

"Peki çözüm nedir derseniz, benim önerim Cyle Larin olur... Malumunuz Larin'in Beşiktaş'la sözleşmesi bitmek üzere ve yeni bir anlaşma zor görünüyor. Larin yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret istiyor, Beşiktaş ise şu an için 1.7 milyon euronun üstüne çıkmıyor.

6Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmeleri biten Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i 2016'da nasıl aldıysa, sarı-lacivertliler de Cyle Larin'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir. Muhtemelen 1 milyon euro düzeyinde bir imza parası ve yıllık 1,8-2 milyon euro arası bir ücretle bu iş pekala bitebilir.

7Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

Cyle Larin henüz 26 yaşında ve 11 milyon euro güncel bonservis verisiyle Süper Lig'in en değerli 9. oyuncusu durumunda bulunuyor. Belli bir oyun standardı olan, üçlünün solunda enerjisi ve golleriyle kendisini fazlasıyla kanıtlamış bir oyuncuyu bu koşullarda yakalamak her zaman mümkün değil."

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"Sonuç olarak Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Valencia ile vedalaşıp Larin'i kadrosuna katması gayet akılcı bir hamle olur. Valencia'ya Süper Lig'den en az 4-5 talip çıkacağını da düşünürsek Fenerbahçe'nin çok cazip görünen Larin fırsatını kaçırmaması gerektiğine inanıyorum..."

9Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirdikten sonra ligin en iyi performans gösteren takımı oldu. İsmail Kartal, derbi zaferiyle birlikte başarısını da perçinlemiş oldu.

10Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

FTA Antalyaspor deplasmanıyla birlikte göreve başlayan İsmail Kartal, 1-1'lik sonuçla Kadıköy'e döndü. Kadıköy'deki ilk maçında Altay'ı 2-1 yenen İsmail Kartallı Fenerbahçe, Sivas deplasmanından da yine 1-1'lik sonuçla döndü.

11Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ilk ve tek mağlubiyetini 1-0'lık sonuçla Medipol Başakşehir'e karşı alan İsmail Kartal, Giresun deplasmanıyla birlikte sarı lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'deki en uzun namağlup serisini de başlattı. Giresun'dan 2-1 ile dönen Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 ile geçti. Ardından ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı yine 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, uzatmalarla birlikte 80 dakikasını 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı.

12Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

Zorlu Aytemiz Alanyaspor engelini 5-2'lik skorla aşan Fenerbahçe, milli aradan önce İttifak Holding Konyaspor'u da geriden gelip 2-1'lik skorla mağlup etti.

13Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

Milli ara sonrası zorlu Kayserispor deplasmanına giden Fenerbahçe, 4-0'lık net galibiyetle moral buldu.

14Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

İsmail Kartal, son olarak Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 6 yıldır yenemediği Galatasaray'ı da mağlup ederek başarısını perçinledi.

15Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

İsmail Kartal'dan önceki 5 maçta 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, deneyimli hoca ile birlikte 12 maça 27 puan topladı ve bu süreçte en çok puan alan takım oldu.

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27 Fenerbahçe25 Antalyaspor23 Alanyaspor23 Kasımpaşa23 Trabzonspor

17Ahmet Nur Çebiyi çıldırtacak çağrı Beşiktaşın yıldızı boşta hemen kap başkan

 

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