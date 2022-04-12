Ahmet Nur Çebi'yi çıldırtacak çağrı! 'Beşiktaş'ın yıldızı boşta hemen kap başkan'

Cyle Larin henüz 26 yaşında ve 11 milyon euro güncel bonservis verisiyle Süper Lig'in en değerli 9. oyuncusu durumunda bulunuyor. Belli bir oyun standardı olan, üçlünün solunda enerjisi ve golleriyle kendisini fazlasıyla kanıtlamış bir oyuncuyu bu koşullarda yakalamak her zaman mümkün değil."