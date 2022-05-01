Ahmet Nur Çebi'nin Sörloth teklifi ortaya çıktı! Leipzig dünden razı...

Sabah'ın haberine göre; Kartal, önümüzdeki haftadan itibaren Leipzig'le de masaya oturacak ve Sörloth'a karşılık, 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerecek. Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyah beyazlılar, rakamı revize edecek.