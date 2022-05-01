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BeşiktaşAhmet Nur Çebi'nin Sörloth teklifi ortaya çıktı! Leipzig dünden razı...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi'nin Sörloth teklifi ortaya çıktı! Leipzig dünden razı...
• 01 Mayıs 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'nin Sörloth teklifi ortaya çıktı! Leipzig dünden razı...

Batsuhayi'yi İngiltere'ye göndermeye hazırlanan, Larin ve Güven Yalçın'la da henüz anlaşmaya varamayan Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı. Siyah beyazlı yönetimin Leipzig'le masaya oturduğu belirtilirken, Başkan Çebi'nin Alman kulübüne reddedilmeyecek bir kontrat sunduğu anlaşıldı.

• 01 Mayıs 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:
1Ahmet Nur Çebinin Sörloth teklifi ortaya çıktı Leipzig dünden razı...
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Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı Alexanter Sörloth konusunda beklenen gelişme yaşandı. Norveçli golcüyü Leipzig'den kiralayan Real Sociedad, sözleşmede yer alan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

2Ahmet Nur Çebinin Sörloth teklifi ortaya çıktı Leipzig dünden razı...

Bunun üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen siyah beyazlılar, oyuncunun menajeri Morten Wivestad'ı İstanbul'a davet etti. Wivestad'ın, Ramazan Bayramı'nın ardından görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

3Ahmet Nur Çebinin Sörloth teklifi ortaya çıktı Leipzig dünden razı...

Sabah'ın haberine göre; Kartal, önümüzdeki haftadan itibaren Leipzig'le de masaya oturacak ve Sörloth'a karşılık, 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerecek. Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyah beyazlılar, rakamı revize edecek.

4Ahmet Nur Çebinin Sörloth teklifi ortaya çıktı Leipzig dünden razı...

Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 7 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor. Leipzig, Real Sociedad'ın sonraki satıştan pay olmadan önerdiği 8 milyon Euro'yu geri çevirmişti.

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6Ahmet Nur Çebinin Sörloth teklifi ortaya çıktı Leipzig dünden razı...

 

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