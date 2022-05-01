• 01 Mayıs 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi'nin Sörloth teklifi ortaya çıktı! Leipzig dünden razı...
Batsuhayi'yi İngiltere'ye göndermeye hazırlanan, Larin ve Güven Yalçın'la da henüz anlaşmaya varamayan Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı. Siyah beyazlı yönetimin Leipzig'le masaya oturduğu belirtilirken, Başkan Çebi'nin Alman kulübüne reddedilmeyecek bir kontrat sunduğu anlaşıldı.
• 01 Mayıs 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:
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Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 7 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor. Leipzig, Real Sociedad'ın sonraki satıştan pay olmadan önerdiği 8 milyon Euro'yu geri çevirmişti.