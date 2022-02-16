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BeşiktaşAhmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'
• 16 Şubat 2022 - 18:17 • Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'

Adana Demirspor - Beşiktaş maçından sonra hem siyah beyazlı kulüp hakkında hem de mücadelenin hakemi Ali Şansalan'a ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunan Murat Sancak'a Ahmet Nur Çebi ve Şansalan'dan yanıt geldi. İşte o ifadeler...

• 16 Şubat 2022 - 18:17 • Son Güncelleme:
1Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu
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Adana Demirspor-Beşiktaş maçındaki kararlarıyla özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın tepkisini çeken hakem Ali Şansalan sessizliğini bozdu. İşte ayrıntılar...

2Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maç 1-1 berabere bitti. Maçta Ali Şansalan'ın kararları büyük tepki topladı.

3Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Özellikle Adana Demirspor cephesi maçın ardından başta Ali Şansalan olmak üzere VAR hakemlerine ateş püskürdü. Özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın maçın hakemlerine gösterdiği tepki gündeme oturdu.

4Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Ali Şansalan sessizliğini bozdu. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'a konuşan Şansalan, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında yaşananları anlattı. İşte Ali Şansalan'ın açıklamaları...

5Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

"Maça giderken aramızda konuştuk. Ne güzel. İnsanlar yollarda stada akın ediyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Maç çok güzel başladı. Öyle de bitti. Her anı heyecan dolu. Böyle keyifli maç. Böyle güzellikler."

6Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

"Maç sonu bizleri bunun önüne koymak anlaşılır gibi değil. Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Öyle bile olsa böylesine futbolun her olumlu hareketini içinde yaşatan maçın önünde olmamalıydı."

7Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

"Futbolun yaşanan güzellikleri, verdiği zevk ve eğlence gündem olmalıydı. Hepimiz bunun parçasıyız. Maçta da hata yaptığımızı düşünmüyoruz. Her şey apaçık ortada."

8Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Ali Şansalan, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada verdiği kararlara özellikle Fenerbahçe camiasının büyük tepkisini toplamıştı.

9Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

10Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Adana Demirspor deplasmanında yaşanan olayların kendilerini üzdüğünü ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Adana Demirspor camiası ve Beşiktaş camiası özdeşlemiş, iki camiadır. Bugüne kadar dostlukları en üst düzeyde yaşmış camialardır. Beşiktaş tribünlerinde atkıları, taraftarımız tarafından takılmış nadir camialardan biridir.

11Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Sezon başında biz 65 derece sıcakta, onların tabiriyle ‘Güneşe kurşun sıktıkları anlarda’ biz takımımızı maça gönderdik. O günden bugüne ne oldu da bu hale geldik. Maçtan bir gün önce sosyal medyadaki tatsız, tuzsuz konuşmalar, yazışmalar, bunların sebebi nedir? Birilerinin kafalarında başka bir şeyler mi var?

12Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Beşiktaş ne zarar vermiş? Sayın başkanın bunları benimle paylaşmasını istirham ediyorum. Beşiktaş büyük lokmadır, Türkiye Cumhuriyeti’nden daha önce kurulmuş bir kulüptür. Kendimize yapılan yanlışlara saygı çerçevesinde cevap vermeyi görev biliyoruz. Kalecimiz Ersin, genç bir kalecimiz var herkes tarafından sevilen. Nasıl oluyor da kafasına para atılıyor oradan?

13Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Bunu hangi Adana Demirspor taraftarı yapıyor. Hangi mantıkla yapıyor. Sanki bir şey kurgulanmış gibi hissettim. Sayın başkan ile protokolde maç seyrediyoruz. Birdenbire önümüzde televizyon kırması, devlet büyüklerinin olduğu yerde televizyonlar yerlere vuruluyor.

14Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

6.5 sene ikinci başkan, 2.5 sene de başkanlık hayatımda yanında maç izlediğim başkanlara böyle bir nezaketsizliğim olmadı. Orada taraftarınız bize tepki gösterdi. Bunlar size bakarak hareket ederler. Beşiktaş başkanı olarak üzüntü duyduğumu iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

15Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın maçın ardından hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Çebi, “Sayın Adana Demirspor Başkanı, hakemlerle ilgili maç başlamadan başlayan, maçta ve sonrasında devam eden bir şova döktü işi. Buna ne gerek vardı. Anlamakta zorlanıyorum.

16Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Televizyon televizyon gezerek, birçok şeyi açıklama gereği neden duydunuz. Kanal kanal bağlanmak, bir şov ve bu yakışık almadı. Eğer planlıysa bilmek istiyorum. FETÖ diyorsunuz, hakemleri ilişkilendiriyorsunuz. Savcıları göreve davet diyoruz. Elinde bilgi varsa savcılığa intikal ettirmesi gerektiğini önemle rica ediyorum. Elinde ne belge varsa, en kısa zamanda vatandaş olarak savcılıkla paylaşması gerektiğini belirtiyorum” diye konuştu.

17Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Murat Sancak’ın Beşiktaş’ın gelecek sezon Şenol Güneş ile anlaştığı yönündeki beyanı hakkında da konuşan Çebi, “Biz 25 maç önce hakemlerin hata yaptığını, organize olduğunu ifade ettik. Bu süreçte Murat Sancak beyefendinin ağzını açmaması, sadece Beşiktaş maçında bunları gündeme getirmesi dikkat çekicidir.

18Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Adana Demirspor ile burada oynanan maçta bizim canımız yanmışken, atılan gollerin gol olmamasına rağmen, hakkımızı ararken yanımızda durmayan Sayın Murat Sancak’ın 25 maç sonra hakkını aramaya başlamasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bugün canınız yandıysa, o günde hakemlik adına Beşiktaş’ın hakkının yendiğini de söyleterek başlasaydınız diye temennide bulunmak istiyorum.

19Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Hakemler hata yapabilir, bizim aleyhimize de oluyor. Hakem hata yapmıştır, yapacaktır. Bu sporun güzelliği içindedir. Bu İstanbul’daki maçtan sonraki beyanatı. Pazartesi akşamı da hakemler FETÖ’cü oldular. Ondan öne değillermiş. İlginç bir şey daha var. Hızını alamıyor başkan. Şenol Güneş ve teknik direktörümle ilgili açıklama yapıyor.

20Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Ben Murat Sancak’ın Beşiktaş’ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Yönetim sözcüsü olma görevi verdiğimi de hatırlamıyorum. Beşiktaş’ı ilgilendiren bir konuda imza attığına dair açıklama yapması ve bunun kocaman bir yalan olması yakışık almadı. Şenol Güneş hocaya kıymet verdik. Ancak hocamız ile devam edeceğiz diye söyledik. Murat Sancak’ın bunu neden yaptığını açıklamasını rica ediyorum.

21Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Bunun gerekçesini bilmek istiyorum. Sanıyorum ki Türk futbol tarihinde bir başkan, başka bir kulübün teknik direktörü ile ilgili açıklama yapıyor. Ben açık, şeffaf olacağım dedim. Şenol hoca ile bugüne kadar 1 kelime konuşulmamıştır. Neden bunlar yapılıyor, benim hocam var. Devam edeceğim. Hocamın aldığı maç sonuçlarıyla değerlendirilmesini doğru buluyorum.

22Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Yola devam ediyorum. Şenol hoca ile telefon dahil hiçbir anlaşma yapılmamıştır. Bu yapılan Murat Sancak’a yakışmamıştır. Bundan sonra hocam ile ilgili kimsenin konuşmasını istemiyorum. Yalan söylemeye devam edilmesine müsaade etmeyeceğim” dedi.

23Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Şenol Güneş’in gündemlerinde olmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: “Mayıs ayında seçim var. Seçimde buraya kim gelecek nasıl olacak hiçbiri belli değil. Koca bir sezon var. Kırılganlıkla, sıkıntılarla geçiyor sezon. Şu ana kadar Şenol hoca ile çalışmayı düşünmedim. Görüşmedim, sözleşmede yok.

24Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Bundan sonrası için de planım yok. Hoca kıymetlidir ama ben hocam ile yola devam ediyorum. Önümüzdeki sezon için benim gündemimde Şenol hoca yok. Ben defalarca bunlara cevap vermek zorunda kalacağım. Belki hoca da cevap verecektir. Hocamız gitti, altyapıdan getirdik. 1.5 ay olmuş hocamız geleli. Bu şekilde yıpratılması, Beşiktaş’a zarar vermek isteyenlerin olduğundan şüphem yok.

25Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Başka bir kulüp başkanı ekleniyorsa vay ki Türk futbolunun haline vay. Hakem hataları başka. Hata yapabilirler. Bunların arkasında FETÖ olayı; devlete, devletin bekasına uzanıyor. Altyapı ağırlıklı bir kadro ile yola devam edeceklerini söyleyen Başkan Çebi, “Artık Türk futbolundaki krizi hepimiz kabul etmek zorundayız. Bu saatten sonra altyapı ağırlıklı, daha ekonomik bütçelerle, bonservis bedeli alarak bir siyaset izlemek zorundayız.

26Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Şampiyonlar Ligi’nde direkt oynayan son takımdık. Bunu değerlendirmek istememizle alakalı olarak pahalı futbolculara yöneldik. Altyapıdan gelenlerle yer vereceğiz. Rıdvan, Ersin, Kerem, Serdar Emirhan ile bunu gösteriyoruz. 6, 7 tane futbolcumuzu sahaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bunların gelecek sezon yenileriyle beraber, daha ön planda olacaklarını düşünüyorum” dedi.

27Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberler sorulan Çebi, “Gelecek sezon için Burak ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Önder hoca ile devam ediyoruz. Olağanüstü şeyler olmazsa, seçime girer ve alırsam genç bir takımla yola devam etmeyi düşünüyorum.

28Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Muhtemelen gireceğim ama sağlık şartları ne olur bilmiyorum. Biz başka bir hoca ile anlaşma yaptık. Altyapıdan gelen bir hoca. Bu hoca ile yürümek istiyoruz. İnsanlar, ‘Önümüzdeki sene Şenol hoca ağzıyla kuş tutsa, bu takımda olmaz’ dedirtmek mi istiyor. Benim Şenol hoca ile anlaşmam söz konusu değil.

29Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Şenol hocanın da yıpratılması, hem benim hem hocamın hem de camianın yıpratılmasının arkasında başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocamızın kalbini, motivasyonunu kıranlar böyle devam ettiği sürece nasıl göğüsleyeceğiz bilmiyorum. Eleştirilebilir ama o gidecek, bu gelecek demek başka niyetler olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

30Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek isimlerle kendi istedikleri ücretlerle devam edebileceklerini söyleyen Çebi, “Bu sorular kritik sorular, bunları konuşmam doğru değil. Herkesin lige konsantre olmasını istiyorum. Hepsiyle yola devam etmek isterim. Ancak ücretleri biz belirlersek. Bizim bütçemiz onların aldıklarının altında olacaktır.

31Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Kabul ederlerse devam edeceğiz, yoksa vedalaşacağız. Cenk şu an başka bir takımın futbolcusu. Yorum yapmam hem onun hem de benim açımdan doğru olmaz. Sözleşmesi bittiği zaman İstanbul’da oynamak isterse kucaklayacağız onu. Tekrar geri gelmesini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

32Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Antrenör olarak kadroya dahil ettikleri Miguel’in Şenol Güneş ile yemek yemesinin normal olduğunu söyleyen Çebi, şu ifadeleri kullandı: “Benim yerime Murat Sancak konuşuyor. Kalan boşluğu biz doldurabilirsek konuşacağız. Medya bu konuda haksızlık yapıyor.

33Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Futbolcunun, hocanın, yöneticinin başarısını ya da başarısızlığını konuşabilirsiniz. Ancak art niyet, zarar vermek olmamalı. Miguel, Sergen hoca ile yollar ayrılınca ihtiyacımız vardı. Ceyhun beyin gündeminde vardı. Miguel daha önce çalıştığım bir arkadaştı. Çalışır mısın dedik, kontrat yapıldı göreve geldi. Herkesin hocası bir yerlere gidip, geri gelebiliyor. Bunların başka anlama çekilmesine gerek yok. Kimsenin kimseyi sahiplenme hakkı yok.

34Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

Bunlar profesyonel isimler. Sergen hoca kaç takımda top oynadı ama Beşiktaşlı. Şenol hoca ile olan fotoğrafı Miguel’e sorduğumda, davet etti yemek yedik, dedi. Dikkat etseler iyi olurdu ama dostlarla bir araya gelmesini engelleyemezsiniz. Selamı keserek yaşayamazsınız. Miguel, Beşiktaş’ın hocasıdır” şeklinde konuştu.

35Ahmet Nur Çebiden Murat Sancaka misilleme 25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu

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