Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'

Hakemler hata yapabilir, bizim aleyhimize de oluyor. Hakem hata yapmıştır, yapacaktır. Bu sporun güzelliği içindedir. Bu İstanbul’daki maçtan sonraki beyanatı. Pazartesi akşamı da hakemler FETÖ’cü oldular. Ondan öne değillermiş. İlginç bir şey daha var. Hızını alamıyor başkan. Şenol Güneş ve teknik direktörümle ilgili açıklama yapıyor.