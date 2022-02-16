Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a misilleme! '25 maç önce neredeydin sesin çıkmıyordu'
Adana Demirspor - Beşiktaş maçından sonra hem siyah beyazlı kulüp hakkında hem de mücadelenin hakemi Ali Şansalan'a ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunan Murat Sancak'a Ahmet Nur Çebi ve Şansalan'dan yanıt geldi. İşte o ifadeler...
Adana Demirspor-Beşiktaş maçındaki kararlarıyla özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın tepkisini çeken hakem Ali Şansalan sessizliğini bozdu. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor deplasmanında yaşanan olayların kendilerini üzdüğünü ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Adana Demirspor camiası ve Beşiktaş camiası özdeşlemiş, iki camiadır. Bugüne kadar dostlukları en üst düzeyde yaşmış camialardır. Beşiktaş tribünlerinde atkıları, taraftarımız tarafından takılmış nadir camialardan biridir.
Sezon başında biz 65 derece sıcakta, onların tabiriyle ‘Güneşe kurşun sıktıkları anlarda’ biz takımımızı maça gönderdik. O günden bugüne ne oldu da bu hale geldik. Maçtan bir gün önce sosyal medyadaki tatsız, tuzsuz konuşmalar, yazışmalar, bunların sebebi nedir? Birilerinin kafalarında başka bir şeyler mi var?
Beşiktaş ne zarar vermiş? Sayın başkanın bunları benimle paylaşmasını istirham ediyorum. Beşiktaş büyük lokmadır, Türkiye Cumhuriyeti’nden daha önce kurulmuş bir kulüptür. Kendimize yapılan yanlışlara saygı çerçevesinde cevap vermeyi görev biliyoruz. Kalecimiz Ersin, genç bir kalecimiz var herkes tarafından sevilen. Nasıl oluyor da kafasına para atılıyor oradan?
Televizyon televizyon gezerek, birçok şeyi açıklama gereği neden duydunuz. Kanal kanal bağlanmak, bir şov ve bu yakışık almadı. Eğer planlıysa bilmek istiyorum. FETÖ diyorsunuz, hakemleri ilişkilendiriyorsunuz. Savcıları göreve davet diyoruz. Elinde bilgi varsa savcılığa intikal ettirmesi gerektiğini önemle rica ediyorum. Elinde ne belge varsa, en kısa zamanda vatandaş olarak savcılıkla paylaşması gerektiğini belirtiyorum” diye konuştu.
Murat Sancak’ın Beşiktaş’ın gelecek sezon Şenol Güneş ile anlaştığı yönündeki beyanı hakkında da konuşan Çebi, “Biz 25 maç önce hakemlerin hata yaptığını, organize olduğunu ifade ettik. Bu süreçte Murat Sancak beyefendinin ağzını açmaması, sadece Beşiktaş maçında bunları gündeme getirmesi dikkat çekicidir.
Adana Demirspor ile burada oynanan maçta bizim canımız yanmışken, atılan gollerin gol olmamasına rağmen, hakkımızı ararken yanımızda durmayan Sayın Murat Sancak’ın 25 maç sonra hakkını aramaya başlamasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bugün canınız yandıysa, o günde hakemlik adına Beşiktaş’ın hakkının yendiğini de söyleterek başlasaydınız diye temennide bulunmak istiyorum.
Hakemler hata yapabilir, bizim aleyhimize de oluyor. Hakem hata yapmıştır, yapacaktır. Bu sporun güzelliği içindedir. Bu İstanbul’daki maçtan sonraki beyanatı. Pazartesi akşamı da hakemler FETÖ’cü oldular. Ondan öne değillermiş. İlginç bir şey daha var. Hızını alamıyor başkan. Şenol Güneş ve teknik direktörümle ilgili açıklama yapıyor.
Ben Murat Sancak’ın Beşiktaş’ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Yönetim sözcüsü olma görevi verdiğimi de hatırlamıyorum. Beşiktaş’ı ilgilendiren bir konuda imza attığına dair açıklama yapması ve bunun kocaman bir yalan olması yakışık almadı. Şenol Güneş hocaya kıymet verdik. Ancak hocamız ile devam edeceğiz diye söyledik. Murat Sancak’ın bunu neden yaptığını açıklamasını rica ediyorum.
Bunun gerekçesini bilmek istiyorum. Sanıyorum ki Türk futbol tarihinde bir başkan, başka bir kulübün teknik direktörü ile ilgili açıklama yapıyor. Ben açık, şeffaf olacağım dedim. Şenol hoca ile bugüne kadar 1 kelime konuşulmamıştır. Neden bunlar yapılıyor, benim hocam var. Devam edeceğim. Hocamın aldığı maç sonuçlarıyla değerlendirilmesini doğru buluyorum.
Şenol Güneş’in gündemlerinde olmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: “Mayıs ayında seçim var. Seçimde buraya kim gelecek nasıl olacak hiçbiri belli değil. Koca bir sezon var. Kırılganlıkla, sıkıntılarla geçiyor sezon. Şu ana kadar Şenol hoca ile çalışmayı düşünmedim. Görüşmedim, sözleşmede yok.
Bundan sonrası için de planım yok. Hoca kıymetlidir ama ben hocam ile yola devam ediyorum. Önümüzdeki sezon için benim gündemimde Şenol hoca yok. Ben defalarca bunlara cevap vermek zorunda kalacağım. Belki hoca da cevap verecektir. Hocamız gitti, altyapıdan getirdik. 1.5 ay olmuş hocamız geleli. Bu şekilde yıpratılması, Beşiktaş’a zarar vermek isteyenlerin olduğundan şüphem yok.
Başka bir kulüp başkanı ekleniyorsa vay ki Türk futbolunun haline vay. Hakem hataları başka. Hata yapabilirler. Bunların arkasında FETÖ olayı; devlete, devletin bekasına uzanıyor. Altyapı ağırlıklı bir kadro ile yola devam edeceklerini söyleyen Başkan Çebi, “Artık Türk futbolundaki krizi hepimiz kabul etmek zorundayız. Bu saatten sonra altyapı ağırlıklı, daha ekonomik bütçelerle, bonservis bedeli alarak bir siyaset izlemek zorundayız.
Şampiyonlar Ligi’nde direkt oynayan son takımdık. Bunu değerlendirmek istememizle alakalı olarak pahalı futbolculara yöneldik. Altyapıdan gelenlerle yer vereceğiz. Rıdvan, Ersin, Kerem, Serdar Emirhan ile bunu gösteriyoruz. 6, 7 tane futbolcumuzu sahaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bunların gelecek sezon yenileriyle beraber, daha ön planda olacaklarını düşünüyorum” dedi.
Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberler sorulan Çebi, “Gelecek sezon için Burak ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Önder hoca ile devam ediyoruz. Olağanüstü şeyler olmazsa, seçime girer ve alırsam genç bir takımla yola devam etmeyi düşünüyorum.
Muhtemelen gireceğim ama sağlık şartları ne olur bilmiyorum. Biz başka bir hoca ile anlaşma yaptık. Altyapıdan gelen bir hoca. Bu hoca ile yürümek istiyoruz. İnsanlar, ‘Önümüzdeki sene Şenol hoca ağzıyla kuş tutsa, bu takımda olmaz’ dedirtmek mi istiyor. Benim Şenol hoca ile anlaşmam söz konusu değil.
Şenol hocanın da yıpratılması, hem benim hem hocamın hem de camianın yıpratılmasının arkasında başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocamızın kalbini, motivasyonunu kıranlar böyle devam ettiği sürece nasıl göğüsleyeceğiz bilmiyorum. Eleştirilebilir ama o gidecek, bu gelecek demek başka niyetler olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek isimlerle kendi istedikleri ücretlerle devam edebileceklerini söyleyen Çebi, “Bu sorular kritik sorular, bunları konuşmam doğru değil. Herkesin lige konsantre olmasını istiyorum. Hepsiyle yola devam etmek isterim. Ancak ücretleri biz belirlersek. Bizim bütçemiz onların aldıklarının altında olacaktır.
Futbolcunun, hocanın, yöneticinin başarısını ya da başarısızlığını konuşabilirsiniz. Ancak art niyet, zarar vermek olmamalı. Miguel, Sergen hoca ile yollar ayrılınca ihtiyacımız vardı. Ceyhun beyin gündeminde vardı. Miguel daha önce çalıştığım bir arkadaştı. Çalışır mısın dedik, kontrat yapıldı göreve geldi. Herkesin hocası bir yerlere gidip, geri gelebiliyor. Bunların başka anlama çekilmesine gerek yok. Kimsenin kimseyi sahiplenme hakkı yok.
Bunlar profesyonel isimler. Sergen hoca kaç takımda top oynadı ama Beşiktaşlı. Şenol hoca ile olan fotoğrafı Miguel’e sorduğumda, davet etti yemek yedik, dedi. Dikkat etseler iyi olurdu ama dostlarla bir araya gelmesini engelleyemezsiniz. Selamı keserek yaşayamazsınız. Miguel, Beşiktaş’ın hocasıdır” şeklinde konuştu.