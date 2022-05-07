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FenerbahçeAhmet Ağaoğlu'nun elinden kapmıştı! Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivasspor'un yolunu tuttu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ahmet Ağaoğlu'nun elinden kapmıştı! Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivasspor'un yolunu tuttu
• 07 Mayıs 2022 - 07:28 • Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu'nun elinden kapmıştı! Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivasspor'un yolunu tuttu

Trabzonspor'da kontratı bittikten sonra Ali Koç'un araya girmesiyle Fenerbahçe'ye transfer olan, fakat oynadığı futbolla sarı lacivertli takımda herhangi bir fark yaratamayan tecrübeli futbolcunun Sivasspor'la masaya oturduğu ortaya çıktı.

• 07 Mayıs 2022 - 07:28 • Son Güncelleme:
1Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu
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Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının en başarılı takımı olan ve son 11 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, gözünü Beşiktaş derbisine dikti. Rakibinin savunmadaki ciddi eksiklerinin farkında olan teknik direktör İsmail Kartal, ekibiyle beraber analizler yapıyor, takımının hücum gücüne değiniyor. Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başlarken yıldız isim için Süper Lig ekibi hamle yapacak.

2Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüştüğü teknik adamlara gündemdeki oyuncuları sorduğu ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı'nın Jorge Jesus, Nuno Espirito Santo ve Joachim Löw'le yaptığı görüşmelerde transfer listesinde yer alan oyuncular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

3Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu

İsimler üzerinde teknik direktörlerden onay alan Ali Koç ve idarecilerinin transfer çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin gündemine tanıdık bir ismin girdiği belirtildi.

4Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu

Trabzonspor'dan kadroya katılan Filip Novak sol bekte bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların etkisinden kurtulamayan oyuncu, forma yarışında Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun gerisinde kaldı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor transferde düğmeye bastı. Sol bek takviyesi yapmaya hazırlanan Sivas temsilcisi Fenerbahçe 'den ayrılacak olan Çekyalı savunmacı Filip Novak'ı listesine ekledi.

6Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu

Akşam'ın haberine göre; Filip Novak'ı Trabzonspor 'a kazandıran Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Filip Novak için görüşmelere başladı. Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisini çok istediği, Sarı-Lacivertlilerin de transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. Tecrübeli sol bek ile Sivasspor'un yanı sıra Giresunspor da ilgileniyor.

7Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Novak, Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon planları arasında yer almıyor. 2020-2021 sezonu öncesinde Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak, Fenerbahçe'de 45 maçta oynadı ve 3 gol kaydetti.

8Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu

Beşiktaş deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal’ın en büyük kozlarından biri de takımının çok koşması ve savunma anlamındaki yüksek mücadelesi olacak. Göreve başladığından beri özellikle koşu mesafelerine ciddi anlamda eğilen deneyimli teknik direktör bir kez daha aynı konunun üzerinde duruyor.

9Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu

Vodafone Park’taki kritik karşılaşmada rakibinden daha fazla koşmaları gerektiğine inanan İsmail Kartal, bu konuda oyuncularına güveniyor. Sahaya çıkması planlanan ilk 11’de herkesin koşan isimler olduğu biliniyor.

10Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu

Sadece İrfan Can Kahveci bu konuda biraz geri planda duruyor. Ancak İrfan Can da yeteneğiyle bu açığı kapatıyor hatta mücadeleden kaçınmıyor. Orta sahada her ne kadar Crespo’nun yokluğu hissedilecek olsa da Luiz Gustavo’nun da benzer şekilde mücadeleci gücü güven veriyor. Zajc, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, Osayi-Samuel gibi isimler koşu gücüyle dikkat çekiyor. Serdar Dursun da rakip savunmalara pres yapan özelliğiyle göze çarpıyor.

11Ahmet Ağaoğlunun elinden kapmıştı Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivassporun yolunu tuttu

 

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