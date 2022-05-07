Ahmet Ağaoğlu'nun elinden kapmıştı! Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivasspor'un yolunu tuttu
Trabzonspor'da kontratı bittikten sonra Ali Koç'un araya girmesiyle Fenerbahçe'ye transfer olan, fakat oynadığı futbolla sarı lacivertli takımda herhangi bir fark yaratamayan tecrübeli futbolcunun Sivasspor'la masaya oturduğu ortaya çıktı.
Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının en başarılı takımı olan ve son 11 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, gözünü Beşiktaş derbisine dikti. Rakibinin savunmadaki ciddi eksiklerinin farkında olan teknik direktör İsmail Kartal, ekibiyle beraber analizler yapıyor, takımının hücum gücüne değiniyor. Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başlarken yıldız isim için Süper Lig ekibi hamle yapacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüştüğü teknik adamlara gündemdeki oyuncuları sorduğu ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı'nın Jorge Jesus, Nuno Espirito Santo ve Joachim Löw'le yaptığı görüşmelerde transfer listesinde yer alan oyuncular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.
Trabzonspor'dan kadroya katılan Filip Novak sol bekte bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların etkisinden kurtulamayan oyuncu, forma yarışında Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nun gerisinde kaldı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor transferde düğmeye bastı. Sol bek takviyesi yapmaya hazırlanan Sivas temsilcisi Fenerbahçe 'den ayrılacak olan Çekyalı savunmacı Filip Novak'ı listesine ekledi.
Akşam'ın haberine göre; Filip Novak'ı Trabzonspor 'a kazandıran Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Filip Novak için görüşmelere başladı. Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisini çok istediği, Sarı-Lacivertlilerin de transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. Tecrübeli sol bek ile Sivasspor'un yanı sıra Giresunspor da ilgileniyor.
Beşiktaş deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal’ın en büyük kozlarından biri de takımının çok koşması ve savunma anlamındaki yüksek mücadelesi olacak. Göreve başladığından beri özellikle koşu mesafelerine ciddi anlamda eğilen deneyimli teknik direktör bir kez daha aynı konunun üzerinde duruyor.
Sadece İrfan Can Kahveci bu konuda biraz geri planda duruyor. Ancak İrfan Can da yeteneğiyle bu açığı kapatıyor hatta mücadeleden kaçınmıyor. Orta sahada her ne kadar Crespo’nun yokluğu hissedilecek olsa da Luiz Gustavo’nun da benzer şekilde mücadeleci gücü güven veriyor. Zajc, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, Osayi-Samuel gibi isimler koşu gücüyle dikkat çekiyor. Serdar Dursun da rakip savunmalara pres yapan özelliğiyle göze çarpıyor.