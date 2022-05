Ahmet Ağaoğlu'nun elinden kapmıştı! Ali Koç pişman oldu tecrübeli futbolcu Sivasspor'un yolunu tuttu

Sadece İrfan Can Kahveci bu konuda biraz geri planda duruyor. Ancak İrfan Can da yeteneğiyle bu açığı kapatıyor hatta mücadeleden kaçınmıyor. Orta sahada her ne kadar Crespo’nun yokluğu hissedilecek olsa da Luiz Gustavo’nun da benzer şekilde mücadeleci gücü güven veriyor. Zajc, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, Osayi-Samuel gibi isimler koşu gücüyle dikkat çekiyor. Serdar Dursun da rakip savunmalara pres yapan özelliğiyle göze çarpıyor.