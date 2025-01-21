Ağrı'nın hayvan borsası alıcı ve satıcıları bir araya getiriyor! Son dönemin popüler pazarında eksi 20 derecede sıkı pazarlıklar yapılıyor

İldeki hayvanların ekiplerce yapılan aşı ve sevk işlemlerinin ardından birçok ile gönderildiğini ifade eden Hüseyinoğlu, "Hayvan borsamızdan Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin her yerine hayvan gönderiliyor. 2024 yılında büyükbaş hayvanda 4 bin 500'e yakın sevk işlemiyle 124 bine yakın hayvan farklı illere gönderildi. 3 bine yakın sevk işlemiyle de yaklaşık 270 bin küçükbaş hayvan ilimizden diğer illere sevk edildi. Bu durum yetiştiricilerimize ciddi gelir oluşturmaktadır." dedi.