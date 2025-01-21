Ağrı'nın hayvan borsası alıcı ve satıcıları bir araya getiriyor! Son dönemin popüler pazarında eksi 20 derecede sıkı pazarlıklar yapılıyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük pazarlarından biri olan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Ağrı'daki hayvan borsasında, çetin kış koşullarında dahi hareketlilik sürüyor. Besici Kemal Aras ise batı illerinden gelen vatandaşlar ile Ağrı'daki besicileri görüştürdüklerinden bahsederek, "Ağrı Hayvan Borsası, son dönemlerde çok popülerleşti. Batı ve çevre illerden çok müşteri geliyor. Hayvan borsası yılın 12 ayı açık, sadece hafta sonu kapalı. Kurban Bayramı da yaklaştığı için daha çok müşteri geliyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyi buluyor ama bu bizi ve piyasayı etkilemiyor." ifadelerini kullandı.
AA
• 21 Ocak 2025 - 13:16 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Ocak 2025 - 13:16 • Son Güncelleme: