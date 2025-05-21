Ağrılıların fark edemediğini Ordulu 3 kardeş fark etti! Her yıl aylarca Ağrı'nın dağlarında yaşıyorlar
Ordulu 70 yaşındaki göçer arıcı Ali Karaman, eşi ve 2 kardeşiyle Ağrı'nın zengin florasına sahip dağlarında kaliteli bal üretmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Ali Karaman, AA muhabirine, arıcılığa 1998 yılında hobi olarak başladığını belirterek, sürekli Ağrı'nın dağlarında kovanlarını kurarak bal ürettiğini söyledi. Kentin zengin bitki örtüsüne sahip olmasından dolayı bal kalitesinin çok iyi olduğunu anlatan Karaman, 'Ağrı balı hemen hemen Türkiye'nin en kaliteli balı ama yeterince tanıtılmamış. Balı, İstanbul, Ankara gibi birçok ile gönderiyorum ve herkes çok memnun' dedi.
AA
• 21 Mayıs 2025 - 12:55 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Mayıs 2025 - 12:55 • Son Güncelleme: