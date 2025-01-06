Ağrılı besiciler dondurucu soğuklara rağmen hayvancılığı sürdürüyor

Kat kat giyiniyoruz ama yine de üşüyoruz”

Geçmiş yıllara kıyasla bu yıl kar yağışının az olmasının işlerini biraz kolaylaştırdığını ifade eden besicilerden Alican Yıldız “Çocukluğumuzdan beri yani 15-20 yaşından beri bu işin içindeyiz, devamlı bu işi yapıyoruz. Sonbaharda hayvanlar içeri girdi mi, soğuk başlıyor, kar yağıyor. Karda kışta kalkıp sabah erkenden saat 05.00-05.30'ta kalkıyoruz eksi 20-30 derece o soğukta otu, samanı götürmeye çalışıyoruz. Bu sene kar yok ama çok soğuk” şeklinde konuştu.