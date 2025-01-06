Ağrılı besiciler dondurucu soğuklara rağmen hayvancılığı sürdürüyor

“Sabah 5-6'da kalkıp mallara bakıyoruz”
Zorlu kış şartlarında besicilik yapmanın zahmetli olduğunu belirten Güven Karakaya, “Çocukluğumuzdan beri babamıza yardım ediyoruz. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Zaten yazın bazen biz kendimiz gidiyoruz bazen çoban tutuyoruz. Kışın da 4 ay, 4 buçuk ay içeride bakıyoruz hayvanlarımıza sabah erkenden kalkıp otlarını hazırlıyoruz. 3- saat hayvanın başında bekliyoruz. Eksi 30-35 derecelerde sakalımız, saçımız hepsi buz tutuyor bu soğuklarda, kar yağdığı zaman gerçekten büyük bir esaret yaşıyoruz buralarda köy şartları çok zorlu, çok çetin geçiyor” dedi.