Ağrı'da geçmişe açılan kapı! Hamur Kümbeti yeniden ziyarete açıldı

Gerçekten eski eserlere son zamanlarda biraz önem verildiyse de çok fazla koruma altına alınmadı. Buranın tarihi çok derin, İshak Paşa Sarayı ile bağlantılı bir eser. Hatta rivayetlere göre Sürmeli Mehmet Paşa'nın Kozan'da şehit düşmesiyle ilgili anlatılar var. Devlet kayıtlarında 1812 olarak görünüyor ama büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla 1750-1800'lere tekabül ediyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında da ciddi darbeler almış. Mesela Yusuf Bey'in torunu, ikinci Yusuf Bey, 40 arkadaşıyla Ruslara esir düşüyor. Beş yıl esaretten sonra vatanına geri dönüyorlar. Neticede günümüze kadar bu eserler gelmiş, muhafaza edilmesi lazım. Biz de elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz" dedi.