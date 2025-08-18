Ağrı'da çiftçiden örnek bostan: Sebze, meyve ve tahıl bir arada yetişiyor!

7

Çiftçi Harun Yontar ise, proje destekleri sayesinde sadece verimlilik değil, aynı zamanda ürün çeşitliliğinin de arttığını söyleyerek, "Yaklaşık dört yıldır çiftçilik yapıyorum. Önceden bostan işine girmemiştim, son iki yıldır Tarım Bakanlığı'nın verdiği fidelerle domates, biber, patlıcan ve salatalık üretiyorum. Fideler sayesinde ürünlerim çok daha kaliteli ve verimli oluyor. Bahçem aynı zamanda hobi bahçesi gibi, müşteriler ürünleri kendileri topluyor ve ödeme yapıyor. Bu yıl ilk kez patlıcan denedik ve çok güzel sonuç aldık. Damlamalı sulama sistemi için başvurmayı planlıyorum, müdür bey bunun verimi artıracağını söyledi" şeklinde konuştu.