Ağabeyden sonra amca gözaltında... Narin'in DNA'sıyla ilgili flaş detay
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 12’nci gününde komandoların desteğiyle sürüyor. Arazide bulunan elbise ve bez parçası gibi ürünler delil olarak alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Narin’in gözaltındaki amcası S.G.’nin işlemleri de devam ediyor. Öte yandan amcanın arabasında incelemeler yapıldı. Küçük Narin’in ön koltukta DNA’sına uygun olduğu tespitler yapıldı. Bunun ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
• 01 Eylül 2024 - 14:44 • Son Güncelleme:
• 01 Eylül 2024 - 14:44 • Son Güncelleme: