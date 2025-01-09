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Adres sorduğu kişiyi "Ne demek adresi bilmiyorsun" deyip vurdu

Bursa’da bir şahıs, kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen adamı, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek tabancayla bacaklarından vuran şahıs kayıplara karıştı.

• 09 Ocak 2025 - 07:16 • Son Güncelleme:
• 09 Ocak 2025 - 07:16 • Son Güncelleme:
1Adres sorduğu kişiyi Ne demek adresi bilmiyorsun deyip vurdu

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

2Adres sorduğu kişiyi Ne demek adresi bilmiyorsun deyip vurdu

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.’ye adres sordu.

3Adres sorduğu kişiyi Ne demek adresi bilmiyorsun deyip vurdu

Şahsı, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.’ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı.

4Adres sorduğu kişiyi Ne demek adresi bilmiyorsun deyip vurdu

Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

5Adres sorduğu kişiyi Ne demek adresi bilmiyorsun deyip vurdu

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Polis, kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.