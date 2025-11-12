Adıyaman'daki kazılarda ortaya çıktı! Tam 1800 yıllık: Heyecanlandıran keşif

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde 1800 yıllık tarihi bir oda mezarı keşfedildi. Tarihçileri ve arkeologları heyecanlandıran bu keşif, antik kentin geçmişine dair yeni ipuçları sunuyor.

Adıyaman'da, Tharsa Antik Kenti'nde 1800 yıllık oda mezarı gün yüzüne çıkarıldı.Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte bu yılki kazı çalışmaları kapsamında yeni oda mezarı bulduklarını ifade etti.

Nitelikli bir oda mezarını gün yüzüne çıkardıklarını belirten Alkan, "İçeri girdiğimizde kline sahnesi, kadın büstü ve vazo bulunmakta. Aynı zamanda mezarın tavan kısmında ise çapraz figürler yer almakta." dedi.

Antik kentte ilk kez bu tür bir mezarla karşılaştıklarını dile getiren Alkan, "Buraya yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından burada çeşitli tanıtımlar yapılmasıyla günden güne ziyaretçi sayılarımız artmakta." diye konuştu.