Adıyaman'da sular çekilince karayolu ortaya çıktı!

Çiftçilerden Cemal Mama ise, "Sulamayı işte bu baraj göletinden çekiyorduk. Küresel ısınmadan dolayı baraj göz önünde, sular çekildi. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz, sularımız eksik. Derelerimizden bile sular akmıyor artık. Yağmur sularıyla, kaynak sularıyla kışın birikiyordu, yazın da kullanıyorduk. Şuanda kışın bile doğru düzgün yağış yağmıyor, yok yani. Gördüğünüz yol suyun altında kalırdı yani, araçlarla dahi geçemezdiniz, komple suyun altına gömülürdü ancak bu sene göz önünde" diye konuştu.