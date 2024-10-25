Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAdıyaman'da hayvancılık için güneş enerjisi yatırımı: Sulama ihtiyacı karşılanıyor
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'da hayvancılık için güneş enerjisi yatırımı: Sulama ihtiyacı karşılanıyor

Adıyaman'da hayvancılık için güneş enerjisi yatırımı: Sulama ihtiyacı karşılanıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayvanların sulama ihtiyacının karşılanabilmesi içi güneş enerjili sondaj kuyusu vuruldu.

İHA
• 25 Ekim 2024 - 13:02 • Son Güncelleme:
İHA
• 25 Ekim 2024 - 13:02 • Son Güncelleme:
1Adıyamanda hayvancılık için güneş enerjisi yatırımı: Sulama ihtiyacı karşılanıyor

Gölbaşı ilçesi İnekli (Yeşilyurt) köyünde yer alan 850 dekarlık mera alanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce güneş enerjili sondaj çalışması yapıldı.

2Adıyamanda hayvancılık için güneş enerjisi yatırımı: Sulama ihtiyacı karşılanıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan sondaj kuyusuyla merada otlayan yaklaşık bin büyükbaş ve 350 küçükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

3Adıyamanda hayvancılık için güneş enerjisi yatırımı: Sulama ihtiyacı karşılanıyor

Hem otlatılan büyük ve küçükbaş hayvanların yanı sıra yabani hayvanlarında içme suyunun karşılanmasından dolayı hayvancılıkla uğraşan kişilerin daha fazla rahat etmesi ve hayvancılığa teşvik edilmesi hedefleniyor.

4Adıyamanda hayvancılık için güneş enerjisi yatırımı: Sulama ihtiyacı karşılanıyor

Ayrıca yapılan çalışma ile meranın otlatma kapasitesinin arttırılması ve çiftçilerin daha karlı bir şekilde hayvancılık yapması planlanıyor.