Adını duyan şaşırıyor, tadına bakan vazgeçemiyor! İşte Kahramanmaraş’ın tescilli lezzeti: Eli böğründe
İsmiyle merak uyandıran, lezzetiyle hayran bırakan Kahramanmaraş’ın tescilli lezzeti 'Eli böğründe' yemeği iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Şehirde Ramazan ayında fırınlarda en çok sipariş edilen yemek haline geldi.
Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretle tescillenen Eli böğründe yemeği, Ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor. Kahramanmaraş'ta tescilli yemeği Eli böğründe iftar sofralarında sıklıkla tüketiliyor. Geleneksel taş fırınlarda pişirilen Eli böğründe yemeği kuzu etiyle hazırlanıyor.
Adını, hazırlanışı sırasında malzemelerin yan yana konulması ve pişerken bekleyen esnafın elini kaburgasının çevresine koymasından alan yemeğin adı, temel lezzetini kaburga eti ile kuyruk yağı veriyor. Domates, biber ve sarımsak gibi malzemelerle zenginleştirilen yemek, fırında yaklaşık 15 dakika pişirildikten sonra servise hazır hale geliyor.
Kahramanmaraş'ta yaygın olarak tüketilen yöresel lezzet, özellikle Ramazan ayında ilgi görüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi'nde bulunan restoranda hazırlanan tescilli lezzetler Ramazan'da iftar vakti misafirlere ikram ediliyor.
Şef Ahmet Nane, Eli böğründe yemeğinin yan yana dizilen malzemelerden dolayı bu ismi almış özel bir yemek olduğunu belirterek, "Kuzu eti, kuyruk yağı, domates, biber ve sarımsak bir araya gelerek fırında yaklaşık 15 dakikada pişer. Oldukça lezzetli ve pratik bir yemektir. Yemeğin en önemli unsurunun et. Kuzu eti olmazsa olmazdır. Dana ya da farklı etlerle yapanlar oluyor ancak bu durumda et fırında sertleşebiliyor. Biz herhangi bir sos ya da marine işlemi uygulamıyoruz. Sadece tuz ve karabiber kullanıyoruz. Kuzunun kendine has aroması ve doğal yumuşaklığı bu yemeğin en büyük sırrıdır" dedi.
Eli böğründenin geçmişinin yaklaşık 60-70 yıl öncesine dayandığını dile getiren Nane, bu lezzetin çarşı esnafı arasında ortaya çıktığını kaydederek, "Eski ustalarımız yemeği tenekelere koyarak daha hızlı pişmesini sağlardı. Biz de o ustaların son dönemlerine yetiştik. Hem pratik hem de son derece lezzetli bir yemek. Kahramanmaraş'a gelen herkesin mutlaka denemesini tavsiye ederim" diye konuştu.