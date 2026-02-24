Adını duyan şaşırıyor, tadına bakan vazgeçemiyor! İşte Kahramanmaraş’ın tescilli lezzeti: Eli böğründe

4

Şef Ahmet Nane, Eli böğründe yemeğinin yan yana dizilen malzemelerden dolayı bu ismi almış özel bir yemek olduğunu belirterek, "Kuzu eti, kuyruk yağı, domates, biber ve sarımsak bir araya gelerek fırında yaklaşık 15 dakikada pişer. Oldukça lezzetli ve pratik bir yemektir. Yemeğin en önemli unsurunun et. Kuzu eti olmazsa olmazdır. Dana ya da farklı etlerle yapanlar oluyor ancak bu durumda et fırında sertleşebiliyor. Biz herhangi bir sos ya da marine işlemi uygulamıyoruz. Sadece tuz ve karabiber kullanıyoruz. Kuzunun kendine has aroması ve doğal yumuşaklığı bu yemeğin en büyük sırrıdır" dedi.