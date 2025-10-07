Adanalı 'bitti' demeden bitmez! Deniz sezonunu kapatmadılar, termometreler 33 dereceyi gösterince ekimde plaja koştular

2

Serinlemeye gelen vatandaşlardan İbrahim Akyol, "Ben Şanlıurfa'dan geldim. Normalde biz orada soba yakıyoruz, yani kışlık kıyafetlerle geziyoruz. Adana'ya geldik, ekim ayında denize girdik. Burada sıcaktan bezdik. Ekim ayında bu hiç normal değil. Havası bile değişik. Adana'ya kış gelse bile iki hafta sürer, başka da yok" dedi.