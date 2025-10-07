GAZETE VATAN ANA SAYFA
Adanalı 'bitti' demeden bitmez! Deniz sezonunu kapatmadılar, termometreler 33 dereceyi gösterince ekimde plaja koştular

07.10.2025 - 14:59

Kaynak : İHA

Adana'nın Karataş ilçesinde ekim ayında hava sıcaklığı 33 dereceyi bulunca vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

Yurdun birçok bölgesinde sonbahar serinliği etkili olurken, Adana'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Termometrenin 33 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, ekim ayında serinlemek için denize akın etti. Karataş sahilinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, denize girip güneşin tadını çıkardı.

Serinlemeye gelen vatandaşlardan İbrahim Akyol, "Ben Şanlıurfa'dan geldim. Normalde biz orada soba yakıyoruz, yani kışlık kıyafetlerle geziyoruz. Adana'ya geldik, ekim ayında denize girdik. Burada sıcaktan bezdik. Ekim ayında bu hiç normal değil. Havası bile değişik. Adana'ya kış gelse bile iki hafta sürer, başka da yok" dedi.

Yusuf Bulut ise, "Adana'ya kış geliyor ama biz hâlâ yüzmeye devam ediyoruz. Diğer şehirlerde insanlar uzun kollu giyiniyor, biz ise kışın bile kısa kollu giysilerle geziyoruz" ifadelerini kullandı.