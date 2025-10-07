Adanalı 'bitti' demeden bitmez! Deniz sezonunu kapatmadılar, termometreler 33 dereceyi gösterince ekimde plaja koştular
07.10.2025 - 14:59Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Adana'nın Karataş ilçesinde ekim ayında hava sıcaklığı 33 dereceyi bulunca vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.
Serinlemeye gelen vatandaşlardan İbrahim Akyol, "Ben Şanlıurfa'dan geldim. Normalde biz orada soba yakıyoruz, yani kışlık kıyafetlerle geziyoruz. Adana'ya geldik, ekim ayında denize girdik. Burada sıcaktan bezdik. Ekim ayında bu hiç normal değil. Havası bile değişik. Adana'ya kış gelse bile iki hafta sürer, başka da yok" dedi.
Yusuf Bulut ise, "Adana'ya kış geliyor ama biz hâlâ yüzmeye devam ediyoruz. Diğer şehirlerde insanlar uzun kollu giyiniyor, biz ise kışın bile kısa kollu giysilerle geziyoruz" ifadelerini kullandı.