Adana'da vatandaş Seyhan Nehri'nde çuval çuval balık topladı
Adana'da Seyhan Nehri'nde suların çekilmesiyle binlerce balık telef oldu. Nehirdeki su birikintilerinde hayatta kalmaya çalışan balıkları da vatandaşlar satmak için elleriyle çuvallara doldurdu. Balık toplamaya gelen 15 yaşındaki genç 'Burada balıkların telef olduğunu ve kalanların da suya yakın yüzdüğünü gördüm. Bu balıkları toplayıp satmaya götüreceğim' diye konuştu.
İHA
• 26 Aralık 2024 - 10:29 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Aralık 2024 - 10:29 • Son Güncelleme: