Adana'da vatandaş Seyhan Nehri'nde çuval çuval balık topladı

Lütfü Akaydın son 2 gündür birçok kişinin nehre gelip balık tuttuğunu söylerken, eliyle balıkları toplayan 15 yaşındaki Muhammet Talha ise, “Burada balıkların telef olduğunu ve kalanların da suya yakın yüzdüğünü gördüm. Bu balıkları toplayıp satmaya götüreceğim” diye konuştu.