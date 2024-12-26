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GündemAdana'da vatandaş Seyhan Nehri'nde çuval çuval balık topladı
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Adana'da vatandaş Seyhan Nehri'nde çuval çuval balık topladı

Adana'da Seyhan Nehri'nde suların çekilmesiyle binlerce balık telef oldu. Nehirdeki su birikintilerinde hayatta kalmaya çalışan balıkları da vatandaşlar satmak için elleriyle çuvallara doldurdu. Balık toplamaya gelen 15 yaşındaki genç 'Burada balıkların telef olduğunu ve kalanların da suya yakın yüzdüğünü gördüm. Bu balıkları toplayıp satmaya götüreceğim' diye konuştu.

İHA
• 26 Aralık 2024 - 10:29 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Aralık 2024 - 10:29 • Son Güncelleme:
1Adanada vatandaş Seyhan Nehrinde çuval çuval balık topladı

Hızlı tren inşası nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri'ne balıklar için can suyu bırakıldı.

2Adanada vatandaş Seyhan Nehrinde çuval çuval balık topladı

Ancak balık popülasyonunun kış aylarında artması nedeniyle nehirdeki su birikintilerinde yaşayan binlerce balık telef oldu.

3Adanada vatandaş Seyhan Nehrinde çuval çuval balık topladı

Her geçen gün telef olan balık oranı artarken, balık tutmak için nehre gelen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

4Adanada vatandaş Seyhan Nehrinde çuval çuval balık topladı

Herhangi bir önlemin alınmadığı nehirde, vatandaşlar hayatta kalan balıkları elleriyle çuvallara doldurup satmak için götürdü.

5Adanada vatandaş Seyhan Nehrinde çuval çuval balık topladı

Öte yandan kuşlar ve köpekler de su yüzeyinde hayatta kalmaya çalışan balıkları yemeye başladı.

6Adanada vatandaş Seyhan Nehrinde çuval çuval balık topladı

İbrahim Demir adlı vatandaş, “Seyhan Nehri'nde sular kesilince balıklar telef oldu. İnsanlar hep gelip balıkları satmak için topladı. Yazık balıklara” dedi.

7Adanada vatandaş Seyhan Nehrinde çuval çuval balık topladı

Lütfü Akaydın son 2 gündür birçok kişinin nehre gelip balık tuttuğunu söylerken, eliyle balıkları toplayan 15 yaşındaki Muhammet Talha ise, “Burada balıkların telef olduğunu ve kalanların da suya yakın yüzdüğünü gördüm. Bu balıkları toplayıp satmaya götüreceğim” diye konuştu.