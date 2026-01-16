Adana'da kan donduran vahşet! Eşi evi terk edince çocuklarını katletti: Sosyal medya paylaşımı dehşete düşürdü

2

Tartışması sonra kadın evi terk etti. Eşi eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.