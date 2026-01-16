Adana'da kan donduran vahşet! Eşi evi terk edince çocuklarını katletti: Sosyal medya paylaşımı dehşete düşürdü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kaynak: İHA

Adana’nın Sarıçam ilçesinde eşiyle arasında çıkan tartışma sonucu eşinin evi terk etmesinin ardından 2 çocuğunu öldürdü. Ardından aynı silahla intihar eden babanın, aylar önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. İşte korkunç olayın detayları...

Adana'da meydana gelen korkunç olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışması sonra kadın evi terk etti. Eşi eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'nın ait otomobilini kundakladı.

Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Sergen A.'nın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezirde eder rezilde" paylaşımı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.