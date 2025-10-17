Adana'da büyük elektrik kesintisi! Kesintinin olacağı 11 ilçe tek tek açıklandı
Kaynak : Haber Merkezi
Adana genelinde bugün 11 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) yapılan açıklamada kesintiler bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), 17 Ekim Cuma günü Adana genelinde bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle, Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir ilçelerinde bulunan bazı mahallelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.
Şirketten yapılan açıklamayada kesintiler, "bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları" kapsamında gerçekleştirilecek.
Toroslar EDAŞ, kesintilerin uygulanacağı mahalleler ve saat aralıklarının resmi internet sitesinden paylaşıldığını belirtti. İşte planlı elektrik kesintisinın yaşanacağı ilçeler; Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir.