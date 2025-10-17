Adana'da büyük elektrik kesintisi! Kesintinin olacağı 11 ilçe tek tek açıklandı

1

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), 17 Ekim Cuma günü Adana genelinde bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle, Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Karaisalı, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir ilçelerinde bulunan bazı mahallelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.